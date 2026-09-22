Gửi hàng trăm nghìn tỷ đồng tại ngân hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm thu bao nhiêu tiền lãi?

Mặt bằng lãi suất cao mang lại nguồn thu lớn cho các công ty bảo hiểm nhân thọ. Ảnh: NM.

7 doanh nghiệp bảo hiểm đang nắm gần 152.000 tỷ đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi

Thống kê của VietTimes với 7 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn tại Việt Nam gồm: Prudential, Bảo Việt Nhân Thọ, Dai-ichi Life, Cathay Life, Generali, BIDV MetLife và Sun Life, cho thấy tại ngày 30/6/2026, tổng số tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi của nhóm này tại hệ thống ngân hàng lên tới 151.918 tỷ đồng.

Trong nhóm được thống kê, Prudential và Bảo Việt Nhân Thọ dẫn đầu về quy mô tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi, bỏ xa các doanh nghiệp còn lại.

Prudential dẫn đầu với hơn 56.600 tỷ đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi tại ngân hàng, phần lớn tập trung ở các khoản có kỳ hạn trên 1 năm.

Kế đến là Bảo Việt Nhân Thọ, với hơn 47.800 tỷ đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi. Đáng chú ý, cơ cấu kỳ hạn tiền gửi có sự dịch chuyển đáng kể từ tiền gửi ngắn hạn sang kỳ hạn dài hơn.

Cụ thể, tiền gửi ngắn hạn giảm khoảng 60%, từ gần 40.000 tỷ đồng xuống còn 16.184 tỷ đồng tại ngày kết thúc quý II/2026. Ngược lại, tiền gửi dài hạn tăng lên 31.204 tỷ đồng, gấp khoảng 3,7 lần so với đầu năm.

Ở nhóm tiếp theo, Dai-ichi Life và Cathay Life ghi nhận quy mô tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi từ 10.000 tỷ đồng đến 20.000 tỷ đồng. Cụ thể, Dai-ichi Life có hơn 17.900 tỷ đồng, còn Cathay Life ghi nhận hơn 10.000 tỷ đồng tại các ngân hàng.

Ở nhóm có quy mô nhỏ hơn, Generali, BIDV MetLife và Sun Life có số dư tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi từ 5.000 tỷ đồng đến dưới 10.000 tỷ đồng.

Nguồn: PV thống kê từ BCTC

Không chỉ khác biệt về quy mô, mức lãi suất tiền gửi của các doanh nghiệp cũng có sự chênh lệch đáng kể. Theo thuyết minh tại báo cáo tài chính bán niên 2026, lãi suất các khoản tiền gửi của nhóm này dao động từ 4,6% đến 9,9%/năm, tuỳ kỳ hạn và ngân hàng.

Chẳng hạn, tại Cathay Life, khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm được hưởng lãi suất từ 6,4% đến 9,86%/năm. Tại Sun Life, mức lãi cao nhất được ghi nhận ở mức 9,7%/năm.

Trong khi đó, tại BIDV MetLife, các khoản tiền gửi ngắn hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm có lãi suất dao động từ 4,8% đến 7,3%/năm, các khoản có kỳ hạn trên 1 năm hưởng lãi suất từ 5,3% đến 6,1%/năm.

Loạt doanh nghiệp tăng mạnh lợi nhuận

Việc nắm giữ lượng tiền gửi lớn trong bối cảnh lãi suất cao giúp các doanh nghiệp bảo hiểm có thêm nguồn thu đáng kể. Thống kê cho thấy trong nửa đầu năm 2026, doanh thu hoạt động tài chính của nhiều doanh nghiệp trong nhóm tăng đáng kể so với cùng kỳ. Trong khi đó, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm có xu hướng chững lại, thậm chí giảm ở một số đơn vị.

Prudential ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 2.430 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 14% so với cùng kỳ, xuống còn 8.219 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng 44%, lên hơn 6.077 tỷ đồng; trong đó thu nhập lãi từ tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi tăng 20%, đạt 1.753 tỷ đồng.

Tại Bảo Việt Nhân Thọ, bức tranh cũng cho thấy sự tương phản giữa hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động tài chính. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm gần 4% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu hoạt động tài chính đạt 7.654 tỷ đồng, tăng 29%.

Đáng chú ý, thu nhập từ lãi tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi thanh toán tăng 44%, lên hơn 4.542 tỷ đồng. Kết quả là lợi nhuận trước thuế của Bảo Việt Nhân Thọ đạt 1.812 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, Dai-ichi Life cũng ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 7% so với cùng kỳ, còn 7.988 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 668 tỷ đồng, lên 2.472 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng khoảng 300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Với Cathay Life, doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu hoạt động tài chính tăng 22%, lên 1.520 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập từ lãi tiền gửi đạt 352 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của hãng đạt 1.045 tỷ đồng, tăng khoảng 225 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Với Generali, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm gần như đi ngang so với cùng kỳ, trong khi doanh thu hoạt động tài chính tăng 12%, lên 568 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 408 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ doanh nghiệp lỗ 22 tỷ đồng.

Tại BIDV MetLife, cả doanh thu bảo hiểm và doanh thu hoạt động tài chính đều tăng so với cùng kỳ, lần lượt 5% và 18%, đạt 925 tỷ đồng và 186 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 204 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Sun Life là doanh nghiệp duy nhất trong nhóm ghi nhận lợi nhuận trước thuế âm trong 6 tháng đầu năm 2026, với mức lỗ 93 tỷ đồng.

Nguồn: PV thống kê từ BCTC

Nhìn chung, lượng tiền lớn được duy trì tại ngân hàng thông qua tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi đang trở thành một nguồn tạo thu nhập đáng kể đối với các doanh nghiệp bảo hiểm. Diễn biến này đáng chú ý trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại nhiều doanh nghiệp chững lại, thậm chí giảm so với cùng kỳ.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), trong năm 2026, ngành bảo hiểm tiếp tục chịu tác động từ những biến động của thị trường tài chính trong và ngoài nước, cùng các yếu tố rủi ro như thiên tai, dịch bệnh.

Đối với bảo hiểm nhân thọ, thị trường vẫn đang trong quá trình phục hồi sau giai đoạn khó khăn từ năm 2023, khi niềm tin của một bộ phận khách hàng bị ảnh hưởng và hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng bị siết chặt. Các doanh nghiệp cũng đang tái cấu trúc danh mục sản phẩm, điều chỉnh hoạt động kinh doanh để đáp ứng các quy định mới, đặc biệt đối với nhóm sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

Trong bối cảnh doanh thu bảo hiểm tại nhiều doanh nghiệp chưa phục hồi rõ nét, hoạt động đầu tư tài chính tiếp tục đóng vai trò đáng kể trong cơ cấu nguồn thu và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.