Giá vàng ngày 22/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Vàng bày bán tại Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng thế giới giảm trong phiên 21/9, khi khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách trong năm nay, cùng với các tín hiệu cứng rắn từ các ngân hàng trung ương lớn khác, đã đẩy đồng USD lên cao.

Giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 4.349,94 USD/ounce trong phiên này, sau khi đã giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất trong phiên là 4.322,19 USD/ounce trước đó. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên giảm 0,9%, ở mức 4.383,90 USD.

Đồng USD nhích nhẹ so với rổ 6 đồng tiền mạnh khác, tiếp đà tăng sau khi đợt tăng lãi suất của Fed giúp đồng tiền này tăng hơn 1% vào tuần trước. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Theo giới phân tích, những lo ngại dai dẳng trong giới đầu cơ về chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ đã đẩy chỉ số đồng USD lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng vào ngày 18/9. Những yếu tố bất lợi này đang gây áp lực lên thị trường kim loại quý.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch đang dự báo xác suất 88% về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,60-146,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 22/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: