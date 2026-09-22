Làng nghề Việt trước cơ hội bứt phá trong kỷ nguyên số

Từ những sản phẩm được làm nên bằng đôi bàn tay và kinh nghiệm truyền qua nhiều thế hệ, làng nghề Việt đang đứng trước một không gian phát triển mới.

Thương mại điện tử giúp sản phẩm vượt qua giới hạn địa lý, trong khi công nghệ số mở thêm cách thức quảng bá, truy xuất nguồn gốc và kết nối khách hàng.

Nhưng để đi xa hơn, làng nghề không thể chỉ đưa sản phẩm lên môi trường trực tuyến. Câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm, năng lực sản xuất, thương hiệu và sự liên kết trong chuỗi giá trị cũng cần được đổi mới.

VietnamPlus Podcast mời quý vị cùng tìm hiểu những cơ hội và yêu cầu mới đặt ra với các làng nghề Việt trong kỷ nguyên số./.