Để khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo không chỉ là phong trào
Cùng với sự năng động và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ, phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thanh niên ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều ý tưởng, dự án được đánh giá cao về khả năng ứng dụng và cạnh tranh. Tuy nhiên, vẫn cần thêm nhiều sự hỗ trợ đồng bộ để câu chuyện khởi nghiệp của người trẻ không dừng lại ở phong trào hay những ý tưởng, dự án trên giấy.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/de-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-khong-chi-la-phong-trao-3352821.html