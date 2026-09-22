Để khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo không chỉ là phong trào

Nằm trong chương trình xúc tiến thương mại (từ ngày 16-20/9) nhân dịp hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN 2026 (CAEXPO) diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh có bài trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí Trung Quốc về cơ hội hợp tác phát triển giữa ASEAN với Trung Quốc nói chung, giữa Bắc Ninh và Nam Ninh nói riêng.