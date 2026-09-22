Hội Nông dân Sơn Đồng đồng hành với hội viên, nông dân trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm

Tháng 9-2026, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cùng đoàn công tác kiểm tra mô hình vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tại xã Sơn Đồng để thực hiện phương án mở rộng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh:HND

Từ chuyển đổi tư duy sản xuất

Tình trạng “được mùa mất giá”, thiếu sự cam kết trong chuỗi cung ứng là nỗi lo của nhiều hội viên nông dân xã Sơn Đồng. Trước thực tế đó, Hội Nông dân xã Sơn Đồng xác định việc đổi mới tư duy sản xuất cho hội viên, nông dân là khâu đột phá. Bám sát chỉ đạo của Hội cấp trên và Đảng ủy xã, Hội tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi từ "tư duy sản xuất nông nghiệp" sang "tư duy kinh tế nông nghiệp".

Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Đồng Đỗ Văn Toàn cho biết: Hội đã phối hợp tổ chức 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phát triển kinh tế tập thể, thu hút gần 1.000 lượt hội viên và thành viên hợp tác xã tham gia. Đến nay, toàn xã đã xây dựng và duy trì ổn định 10 hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, từ dịch vụ nông nghiệp, điện năng đến dịch vụ tổng hợp, tín dụng và 12 tổ hội nghề nghiệp trồng trọt.

Hội nông dân xã Sơn Đồng giúp các hội viên, hợp tác xã quảng bá sản phẩm OCOP. Ảnh: Duyên Lê

Điển hình như Hợp tác xã Nông nghiệp Tiền Lệ, dưới sự định hướng của Hội, các xã viên đã chủ động quy hoạch lại vùng trồng, áp dụng nghiêm ngặt quy trình an toàn sinh học và tiêu chuẩn VietGAP. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tiền Lệ Nguyễn Hữu Hải chia sẻ: Việc tuân thủ quy chuẩn từ chọn giống, quản lý nguồn nước đến kiểm soát phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đã giúp hợp tác xã tạo ra nguồn cung rau sạch ổn định, bảo đảm chất lượng. Đây chính là điều kiện tiên quyết để sản phẩm của hợp tác xã vươn tới các thị trường cao cấp.

Nhằm giúp các hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cấp hạ tầng, Hội Nông dân xã Sơn Đồng chủ động hợp tác với các ngân hành Chính sách xã hội, Agribank và Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp để làm "bà đỡ" tín dụng. Tính đến nay, tổng dư nợ tín chấp do Hội quản lý đạt 46,145 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi kịp thời này đã tiếp sức cho các hợp tác xã đầu tư máy móc, mở rộng diện tích sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hội nông dân xã Sơn Đồng giúp các hội viên, hợp tác xã quảng bá sản phẩm OCOP. Ảnh: Duyên Lê

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Sơn Đồng còn khẳng định vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy mô hình liên kết "5 nhà": Nông dân - Hợp tác xã - Doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nhà quản lý. Hội đã chủ động làm cầu nối xúc tiến thương mại, hỗ trợ 4 hợp tác xã tiêu biểu tham gia các hội chợ nông sản, chương trình kết nối cung - cầu hàng hóa do thành phố Hà Nội tổ chức; giúp các hợp tác xã kết nối thành công với 11 doanh nghiệp, đơn vị phân phối uy tín để ký kết biên bản ghi nhớ, tiêu thụ sản phẩm lâu dài. Hội cũng hỗ trợ các hợp tác xã chuyển đổi số trong quản lý và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thiết kế bao bì chuẩn hóa, dán tem truy xuất nguồn gốc QR code cho 12 sản phẩm nông nghiệp địa phương. Từ đó giúp người tiêu dùng dễ dàng biết rõ sản phẩm do hộ nào sản xuất, quy trình chăm sóc, ngày thu hoạch và tăng niềm tin đối với nông sản Sơn Đồng.

Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Phương Viên 2 Lê Văn Tiếp cho rằng: Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thương mại điện tử là giải pháp đột phá, nâng cao năng lực tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã, hội viên nông dân. Đặc biệt trong thời đại công nghệ số, việc xây dựng thương hiệu và minh bạch nguồn gốc sản phẩm đã và đang giúp các hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đến đồng hành, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

Nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân, các hợp tác xã, chi hội, tổ hội nghề nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân xã Sơn Đồng chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ nông sản; kết nối các cơ sở sản xuất, hợp tác xã với các kênh phân phối, tổ chức cho hội viên tham gia trưng bày sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm nông sản trên địa bàn thành phố. Thông qua các hoạt động này, nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP và nông sản an toàn của xã được quảng bá rộng rãi, tiêu thụ ổn định góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, khẳng định thương hiệu nông sản địa phương, giúp nông dân yên tâm sản xuất, mở rộng quy mô và phát triển kinh tế bền vững.

Bên cạnh các kênh bán hàng truyền thống, Hội Nông dân xã Sơn Đồng đang từng bước hướng dẫn các hợp tác xã và nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, ứng dụng các hình thức quảng bá hiện đại. Việc này giúp loại bỏ bớt các khâu trung gian, tối ưu hóa lợi nhuận cho người sản xuất và giảm chi phí cho người tiêu dùng.

Xã Sơn Đồng tổ chức thành công phiên livestream giới thiệu cây cảnh bonsai. Ảnh: Duyên Lê

Điển hình ngày 20-9 vừa qua, xã Sơn Đồng tổ chức phiên livestream giới thiệu cây cảnh bonsai với chủ đề “Dáng cây - hồn Việt - kết nối đam mê”, phát trực tiếp trên trang Facebook Sơn Đồng 24h. Trong thời lượng khoảng 120 phút, phiên livestream đã giới thiệu đến khán giả nhiều tác phẩm bonsai, cây cảnh nghệ thuật của các hội viên Chi hội nông dân nghề nghiệp Sinh vật cảnh xã Sơn Đồng. Các tác phẩm có tuổi đời từ 10, 20, 30 năm đến 50, 60, thậm chí 70 năm, thuộc nhiều dòng cây như Duối, trà Phúc Kiến, si da báo, linh sam, sanh Nam Điền với các dáng thế độc đáo như: Long vân, lão mai sinh quý tử, trực, huyền, tình mẫu tử…

Chủ tịch hội Nông dân xã Sơn Đồng Đỗ Văn Toàn chia sẻ: Thông qua phiên livestream, các tác phẩm sinh vật cảnh của địa phương được giới thiệu trực tiếp đến đông đảo khán giả trên nền tảng số, mở rộng phương thức kết nối giữa người làm nghề, nghệ nhân, người chơi cây và những người yêu thiên nhiên. Đây cũng là một hướng đi mới, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quảng bá tiêu thụ sản phẩm của địa phương mà Hội sẽ tiếp tục hướng tới và đồng hành cùng hội viên.

Hội nông dân xã Sơn Đồng giúp hội viên, hợp tác xã quảng bá sản phẩm làng nghề. Ảnh: Duyên Lê

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tiền Lệ Nguyễn Hữu Hải cũng bày tỏ quan điểm: Để tạo bứt phá, đạt được kết quả cao hơn nữa trong việc tiêu thụ sản phẩm, hợp tác xã đã và đang chủ động hướng tới các kênh tiêu thụ bền vững như hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, bếp ăn tập thể tại các trường học, khu công nghiệp và đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử. Và trên hành trình đầy thử thách này, chúng tôi nhận thấy vai trò của Hội Nông dân các cấp chính là “cầu nối” quan trọng hỗ trợ chúng tôi về thông tin, dự báo nhu cầu thị trường để điều tiết sản xuất, tổ chức các phiên chợ, hội chợ xúc tiến thương mại, livestream, tạo cơ hội cho các hợp tác xã, chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp tiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp bao tiêu lớn…

Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Đồng Đỗ Văn Toàn thông tin thêm: Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối, mở rộng các lớp đào tạo chuyên sâu về kỹ năng số, quản trị tài chính, kỹ năng bán hàng trực tuyến và vận hành gian hàng điện tử cho ban điều hành hợp tác xã và nông dân. Hội cũng chủ động phối hợp với các doanh nghiệp bao tiêu, hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và bếp ăn tập thể trên địa bàn để mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định; hỗ trợ các hợp tác xã trong việc duy trì, cấp lại và nâng cấp các chứng nhận VietGAP, OCOP, tạo tiền đề vững chắc để nông sản địa phương đủ điều kiện vào các phân khúc thị trường cao cấp, từ đó giúp nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân.