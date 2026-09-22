Điện Kremlin: Kinh tế Đức giảm cạnh tranh vì ngừng mua khí đốt giá rẻ của Nga

Đức đã chấm dứt mua khí đốt Nga và chuyển sang nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng. (Nguồn: Shutterstock)

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng nhận thấy sự sụt giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế Đức phần lớn là do nước này đã ngừng mua khí đốt giá rẻ của Nga và bắt đầu mua khí đốt rất đắt đỏ trên thị trường giao ngay từ các quốc gia khác, trước hết là Mỹ”.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, trong bối cảnh này, một bộ phận người dân Đức đang tìm kiếm phương án thay thế cho bộ máy lãnh đạo hiện tại nhằm cải thiện tình hình trong nước.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi đảng Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bang tại Mecklenburg-Vorpommern ngày 20/9, chỉ hai tuần sau chiến thắng kỷ lục tại Saxony-Anhalt.

Trong khi đó, tỷ lệ phiếu dành cho đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz giảm xuống dưới 5%, khiến đảng này lần đầu tiên không giành được ghế tại một nghị viện bang của Đức.

Về gói trừng phạt mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Nga, ông Peskov cho biết, Moscow vẫn duy trì liên lạc với các đối tác thương mại.

Theo ông, các đối tác này đều bày tỏ phản đối trước khả năng phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhận định, các biện pháp mới sẽ không giúp khôi phục quan hệ Nga-Mỹ hay thúc đẩy nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

“Nga đã thích ứng với hơn 30.000 lệnh trừng phạt do nhiều quốc gia áp đặt và tìm ra nhiều cách để giảm thiểu tác động tiêu cực từ các biện pháp này”, ông Peskov nói.

(theo AA)