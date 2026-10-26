Kim Tae Hee ở tuổi 46

Ngày 26/10, theo Ilgan Sports, Kim Tae Hee đăng tải một video trên Instagram cá nhân, ghi lại khoảnh khắc tham dự sự kiện của một thương hiệu trang sức cao cấp tại Seoul (Hàn Quốc). Trong video, nữ diễn viên diện bộ váy màu kem với thiết kế cúp ngực, kết hợp dây chuyền và nhẫn nổi bật. Cô bước đến khu vực chụp hình, tự tin di chuyển và tạo dáng trước ống kính.

Kèm theo video, Kim Tae Hee gửi lời nhắn: "Cảm ơn tất cả những người đã dành sự quan tâm cho tôi. Hy vọng thời gian tới, tôi có thể gặp gỡ mọi người thường xuyên hơn".

Cùng ngày, nữ diễn viên còn chia sẻ loạt ảnh từ sự kiện trên, đánh dấu lần đầu cập nhật Instagram sau hơn một năm im ắng. Cô bày tỏ niềm vui khi có dịp tham dự chương trình của thương hiệu mà bản thân yêu thích.

"Đó là một buổi đi chơi khiến tôi rất háo hức và hạnh phúc. Đã lâu không đăng bài nên tôi gần như quên mất cách sử dụng mạng xã hội, vì vậy đến bây giờ mới có thể chia sẻ những hình ảnh này. Từ nay, tôi sẽ cố gắng thường xuyên cập nhật thêm ảnh đời thường", cô viết.

Kim Tae Hee xuất hiện tại sự kiện hôm 22/10. Ảnh: @Kimtaehee.

Những chia sẻ của Kim Tae Hee thu hút sự chú ý trong bối cảnh nữ diễn viên nhận ý kiến trái chiều về ngoại hình, phong cách thời trang. Trước đó, khi xuất hiện tại sự kiện hôm 22/10, trang phục và vóc dáng của cô trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Theo OSEN, một bộ phận cư dân mạng cho rằng bộ váy chưa phù hợp với vóc dáng Kim Tae Hee, đặc biệt là thiết kế corset ôm sát cơ thể. Một số ý kiến nhận xét nữ diễn viên có dấu hiệu tăng cân, đồng thời chê cách phối trang sức và kiểu tóc. Thậm chí, nhiều bình luận còn nhắm vào tuổi tác và những thay đổi về diện mạo của cô.

Kim Tae Hee cũng bị so sánh với các khách mời khác. Trong khi trang phục của cô và Lee Min Jung nhận nhiều ý kiến trái chiều, Ahn Eun Jin lại được khen ngợi với chiếc váy hồng có kiểu dáng mềm mại, tôn dáng. Tuy nhiên, không ít khán giả lên tiếng bênh vực Kim Tae Hee, cho rằng nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ ở tuổi 46. Một số người nhận xét những lời công kích vóc dáng cô là quá khắt khe.

Dù đăng tải hình ảnh mới giữa những tranh luận, Kim Tae Hee không trực tiếp đề cập đến các bình luận tiêu cực hay phản hồi về sự thay đổi ngoại hình.

Kim Tae Hee sinh năm 1980, là một trong những ngôi sao nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc qua các bộ phim Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard, IRIS hay Yong-pal. Những năm gần đây, cô hoạt động nghệ thuật với tần suất khá thưa thớt, lần lượt góp mặt trong Hi Bye, Mama! (2020), Lies Hidden in My Garden (2023) và Butterfly (2025). Trong đó, Butterfly đánh dấu lần đầu nữ diễn viên tham gia một dự án truyền hình Hollywood.

Về đời tư, Kim Tae Hee kết hôn với ca sĩ Rain vào năm 2017. Cặp sao có hai con gái và khá kín tiếng về cuộc sống gia đình.