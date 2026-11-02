Sắc vóc 'thiên thần' hẹn hò cầu thủ Tom Brady

Gần hai tuần sau khi show diễn Victoria's Secret 2026 khép lại, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Candice Swanepoel và cựu cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady đang hẹn hò. Nhiều nguồn tin uy tín từ People và US Weekly xác nhận cặp đôi đã bí mật tìm hiểu được vài tháng và thường xuyên dành thời gian bên nhau tại Miami, nơi cả hai cùng sinh sống. Để bảo vệ sự riêng tư, cặp đôi chấp nhận đi những quãng đường xa và áp dụng nhiều biện pháp kín kẽ nhằm tránh sự chú ý của giới paparazzi.

Candice Swanepoel sinh năm 1988 ở Nam Phi. Sinh ra trong gia đình nông dân, cô sớm rèn luyện tính tự lập và sự kiên trì. Năm 15 tuổi, cuộc đời Candice bước sang trang mới khi cô được một chuyên gia săn đón người mẫu phát hiện tại chợ đồ cũ. Đến năm 18 tuổi, sau thời gian chinh chiến tại các kinh đô thời trang Paris, Milan và London, cô quyết định rời bỏ cuộc sống nữ sinh bình thường để chuyển đến New York lập nghiệp.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Candice là khi cô chính thức đeo "đôi cánh thiên thần" Victoria's Secret vào năm 2010. Cô từng có cơ hội mặc chiếc áo ngực triệu đô Fantasy Bra trị giá 10 triệu USD năm 2013 và đã sải bước tổng cộng 14 kỳ đại tiệc nội y lớn nhất hành tinh.

Bà mẹ hai con sở hữu sắc vóc nóng bỏng, gợi cảm và khuôn mặt cá tính. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 84-59-88 cm.

Trước khi vướng tin đồn hẹn hò với Tom Brady, Candice Swanepoel từng có mối tình kéo dài 14 năm với nam người mẫu Brazil Hermann Nicoli. Cả hai đính hôn năm 2015 nhưng đường ai nấy đi vào năm 2018. Hiện tại, ở tuổi 38, siêu mẫu là mẹ đơn thân của hai con trai (Anacan và Ariel). Suốt nhiều năm qua, cô tập trung hoàn toàn cho công việc và nuôi dạy con cái, hoàn toàn giữ kín chuyện riêng tư.

Theo Us Weekly, việc hẹn hò Tom Brady khiến mối quan hệ giữa Candice Swanepoel và Joan Smalls trở nên căng thẳng. Trước đó, Joan Smalls cũng từng có quan hệ tình cảm với Brady. Theo một nguồn tin, hai người hẹn hò không chính thức, nhiều lần hợp tan trong khoảng một năm, từ 2023 đến 2024. Sau khi kết thúc mối quan hệ, họ vẫn giữ liên lạc. Thông tin Swanepoel hẹn hò người tình cũ khiến Smalls cảm thấy bị phản bội. Hai siêu mẫu vốn có tình bạn kéo dài khoảng 15 năm, cùng phát triển sự nghiệp trong làng thời trang và nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện của Victoria's Secret.

An Nhi