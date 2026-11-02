Khánh Như thi Miss International 2026, Thu Trà dự Miss Intercontinental lần thứ 54

Lê Phương Khánh Như đại diện Việt Nam tại Miss International 2026

Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 Lê Phương Khánh Như được công bố là đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2026. Theo thông tin tại họp báo, cuộc thi diễn ra từ ngày 11 đến 25/11 tại Nhật Bản.

Người đẹp Lê Phương Khánh Như đại diện Việt Nam tại Miss International 2026.

Trong phần giới thiệu, Khánh Như nhận dải băng đại diện Việt Nam từ Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy và hoa chúc mừng từ bà Phạm Kim Dung. Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy trao quà, gửi lời chúc đến Khánh Như trước hành trình thi đấu quốc tế.

Ê kíp đồng hành cùng Khánh Như gồm stylist Hiền Danh, nhà thiết kế Lê Thắng phụ trách trang phục dạ hội chung kết, nhà thiết kế Thu Thảo thuộc đội cố vấn Nguyễn Minh Công phụ trách trang phục dân tộc. Hoa hậu Phan Phương Oanh đảm nhận huấn luyện trình diễn, chuyên gia trang điểm Nguyễn Chánh Tính, nhà tạo mẫu tóc Minh Cường và biên đạo Khoa Nguyễn tham gia công tác chuẩn bị.

Lê Phương Khánh Như bên cha mẹ.

Tại chương trình, Khánh Như gửi lời cảm ơn đến ban chuyên môn và gia đình. Phần ra mắt đánh dấu việc cô chính thức tiếp nhận vai trò đại diện Việt Nam tại Miss International 2026, trước thời điểm cuộc thi bắt đầu trong tháng 11.

Lê Thu Trà tham dự Miss Intercontinental lần thứ 54

Lê Thu Trà được giới thiệu là đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2026. Theo lịch trình được công bố, cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 54 diễn ra từ ngày 16 đến 31/1/2027 tại Ai Cập.

Nguyễn Thị Thu Ngân – đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2025, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025 – trao dải băng cho Thu Trà. Bà Phạm Kim Dung trao hoa chúc mừng, trong khi Á hậu 3 Miss Intercontinental 2024 Bùi Khánh Linh tặng quà cho đại diện mới.

Người đẹp Lê Thu Trà tham dự Miss Intercontinental lần thứ 54.

Ban chuyên môn hỗ trợ Thu Trà gồm stylist Nhẩn Trương, chuyên gia trang điểm Lê Minh, đơn vị huấn luyện tiếng Anh Power English và nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ phụ trách trang phục dạ hội chung kết. Trang phục dân tộc do nhà thiết kế Huỳnh Mai thuộc đội cố vấn Song Toàn thực hiện. Á hậu Trần Tuyết Như đảm nhận huấn luyện trình diễn, nhà tạo mẫu tóc Phạm Minh Lượng phụ trách phần làm tóc.

Chương trình cũng dành thời gian để Thu Trà tri ân gia đình và các thành viên đồng hành. Á hậu, ca sĩ Hera Ngọc Hằng – Á hậu 2 Miss Intercontinental 2023 – tham gia giao lưu và biểu diễn hai ca khúc Trót say, Người anh tìm kiếm.