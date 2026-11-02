Hoa khôi Ngoại thương: 'Hoa hậu Việt Nam tôi luyện bản lĩnh, sự tự tin'
Sở hữu bảng thành tích học tập nổi bật, Hoa khôi Trường Đại học Ngoại thương Lê Phương Nghi có nhiều trải nghiệm lần đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Từng nghe nói về sự cạnh tranh ở các cuộc thi nhan sắc, cô bất ngờ khi tìm thấy “gia đình thứ hai”, học được sự tự tin và bản lĩnh từ những người bạn cùng thi.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoa-khoi-ngoai-thuong-hoa-hau-viet-nam-toi-luyen-ban-linh-su-tu-tin-post1890728.tpo