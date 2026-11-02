Hoa khôi Ngoại thương: 'Hoa hậu Việt Nam tôi luyện bản lĩnh, sự tự tin'

Bangkok đang trở thành điểm hẹn của cộng đồng yêu thích trò chơi điện tử khi hàng nghìn người đổ về tham dự Triển lãm Gamescom Asia và Thailand Game Show 2026. Triển lãm lớn nhất Đông Nam Á này không chỉ mang đến cho họ cơ hội trải nghiệm những tựa game mới nhất mà còn là nơi các game thủ giao lưu, tranh tài và thể hiện cá tính qua những màn hóa trang cosplay độc đáo.