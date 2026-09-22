Kiến tạo hệ sinh thái số bền vững

Nguồn lực chiến lược cho sự phát triển

Từ góc độ ngành quản lý, ông Huỳnh Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh vai trò cốt lõi và giá trị chiến lược của dữ liệu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ.

“Trong tiến trình chuyển đổi số hiện nay, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển. Tuy nhiên, có dữ liệu thôi là chưa đủ; điều quan trọng là chúng ta phát triển, quản trị và khai thác dữ liệu như thế nào để tạo ra những giá trị mới”, ông Dũng khẳng định.

Theo ông Dũng, dữ liệu số không nên dừng lại ở việc lưu trữ thụ động trong hệ thống máy tính hay bản báo cáo hành chính, mà phải được kết nối liên thông, chia sẻ rộng rãi và chuyển hoá thành những giá trị thực tiễn sinh động. Nguồn tài nguyên này chính là chìa khoá để phục vụ người dân tốt hơn, hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định kinh doanh hiệu quả, thúc đẩy các mô hình sản xuất thông minh và làm nền tảng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Thông tin về định hướng hạ tầng dữ liệu của địa phương, ông Triệu Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Ðổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau (CiNEC), cho biết: Thời gian qua, Cà Mau chủ động ban hành các khung kiến trúc dữ liệu chuẩn mực, đồng thời tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống kho dữ liệu và trung tâm dữ liệu dùng chung. Trong đó, công tác an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu luôn được đặt lên hàng đầu, nhằm tạo hành lang an toàn vững chắc cho tiến trình chuyển đổi số.

Phát triển và khai thác nguồn tài nguyên dữ liệu số

Tại hội thảo, các diễn giả và đại biểu đi sâu thảo luận thực trạng, tiềm năng và các giải pháp mang tính đột phá nhằm thúc đẩy xây dựng, phát triển và khai thác nguồn tài nguyên dữ liệu số tại Cà Mau, trong đó nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối dữ liệu liên ngành và tối ưu hoá hạ tầng thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh.

Tham luận về giải pháp số hoá hồ sơ, tài liệu phục vụ hành chính công dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, TS. Trần Hoàng Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm (Ðại học Cần Thơ), chia sẻ: “Từ dữ liệu được tích tụ trong mô hình data lakehouse (kho dữ liệu tích hợp), hệ thống sẵn sàng chia sẻ và tự động khởi tạo các báo cáo trực quan. Ðiều này hỗ trợ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cơ quan, ban, ngành từ cấp tỉnh đến quản lý cơ sở tại các xã, phường”.

Theo TS. Trần Hoàng Việt, giải pháp này giúp các cấp chính quyền chuyển từ phương thức ra quyết định dựa trên cảm tính sang ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế, giảm thiểu đáng kể thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Ðặt vấn đề khai thác và phát triển dữ liệu số an toàn cho giáo dục, tham luận của ông Nguyễn Cảnh Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ LTG (Thành phố Hồ Chí Minh) làm rõ chiến lược sử dụng dữ liệu số vừa đạt hiệu quả cao trong công tác giảng dạy, quản lý học đường, vừa bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin cá nhân của học sinh và giáo viên qua các giải pháp công nghệ tối ưu.

Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giới thiệu sản phẩm công nghệ bên lề hội thảo.

Song song với việc khai thác, bài toán bảo vệ an toàn dữ liệu trước các rủi ro an ninh mạng cũng được đại biểu quan tâm. Ông Nguyễn Như Ý, Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Tin học Như Ý (phường Bạc Liêu), đề xuất phương án bảo mật dữ liệu trong tiến trình chuyển đổi số giáo dục và phát triển đô thị thông minh thông qua giải pháp sao lưu “3-2-1-1-0”.

"Dữ liệu hệ thống sẽ được phân thành 3 bản sao, lưu trữ trên 2 loại phương tiện khác nhau, ở 1 vị trí ngoại vi và có ít nhất 1 bản sao lưu bất biến (không thể sửa đổi hay xoá bỏ). Quy trình chuẩn hoá này kết hợp kiểm thử "0 lỗi" giúp khôi phục hoàn toàn dữ liệu khi có sự cố kỹ thuật hoặc tấn công mạng, bảo đảm các hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận hành hành chính luôn diễn ra liên tục, không bị gián đoạn", ông Nguyễn Như Ý cho biết cụ thể.

Thông qua sự tương tác đa chiều, Hội thảo “Phát triển và khai thác dữ liệu số gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau” bước đầu kết nối các nguồn lực tri thức và công nghệ, đề xuất nhiều mô hình quản trị, sản xuất, kinh doanh và giáo dục thông minh dựa trên nền tảng dữ liệu số.

Sự kiện một lần nữa khẳng định tinh thần hợp tác xuyên suốt: “Nhà nước kiến tạo - Chuyên gia đồng hành - Doanh nghiệp là trung tâm - Cộng đồng cùng tham gia”.

Những kết quả đạt được từ hội thảo hứa hẹn triển vọng hợp tác thiết thực, đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực bứt phá mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của Cà Mau trong giai đoạn mới./.