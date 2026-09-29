Đẩy mạnh cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Cơ giới hóa từng bước được đưa vào sản xuất tại Ka Đô, giúp giảm lao động thủ công, tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện mở rộng sản xuất nông nghiệp theo hướng quy mô, hiệu quả hơn - Ảnh minh họa

Thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030, xã Ka Đô đã lồng ghép cơ giới hóa với các chương trình khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới. Một số mô hình đã ứng dụng tưới tự động, cảm biến, điều khiển từ xa; đồng thời từng bước hình thành định hướng thuê máy, dùng chung máy móc thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác và các cơ sở dịch vụ.

Qua rà soát giai đoạn 2022–2026, mức độ cơ giới hóa tại Ka Đô tập trung chủ yếu ở khâu làm đất và chăm sóc. Trong trồng trọt, tỷ lệ làm đất bằng máy đạt khoảng 98%, chăm sóc khoảng 90%, trong khi gieo trồng và thu hoạch chưa được cơ giới hóa. Cơ giới hóa hiện tập trung ở các loại cây trồng như hoa, rau ăn lá, khoai lang, cà phê và dược liệu.

Một số vùng sản xuất rau, hoa và mô hình nông nghiệp công nghệ cao đã từng bước ứng dụng nhà kính, nhà lưới, tưới nhỏ giọt, phun sương và thủy canh. Đây được xem là nền tảng để địa phương tiếp tục mở rộng ứng dụng máy móc, thiết bị theo hướng phù hợp với từng loại cây trồng và điều kiện sản xuất.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, xã có tổng diện tích rừng trồng 110 ha và toàn bộ diện tích này đã sử dụng máy móc ở một số công đoạn. Trong đó, diện tích làm đất, trồng rừng và chăm sóc đều đạt 110 ha. Riêng lĩnh vực thủy sản và diêm nghiệp không phát sinh nội dung cơ giới hóa do trên địa bàn không có hoạt động sản xuất tương ứng.

Cùng với sản xuất, hoạt động sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn cũng từng bước được quan tâm. Hiện xã có 5 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sơ chế, chế biến nông sản, gồm Công ty Cổ phần cà phê Trịnh Súy, Công ty TNHH thực phẩm Asuzac Đà Lạt, Công ty TNHH Thụy Hồng Quốc tế, Công ty Kiến Quốc Vietcan và Hợp tác xã Rau Bình An. Các cơ sở từng bước đầu tư máy móc phục vụ sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản, góp phần nâng cao chất lượng nguyên liệu, giảm tổn thất sau thu hoạch và kéo dài thời gian bảo quản.

Tuy nhiên, quá trình cơ giới hóa tại Ka Đô vẫn còn một số hạn chế. Trên địa bàn chưa hình thành mô hình hợp tác xã hay doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ cơ giới hóa. Máy móc hiện chủ yếu thuộc sở hữu của hộ dân và cơ sở sản xuất, phục vụ nhu cầu riêng. Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, diện tích phân tán, trong khi địa hình đồi dốc gây khó khăn cho việc sử dụng máy công suất lớn. Chi phí đầu tư, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc cũng còn cao. Theo thống kê, trên địa bàn hiện có 53 máy kéo bốn bánh công suất 35-80HP, 48 máy kéo bốn bánh công suất 12-35HP, 60 máy kéo hai bánh dưới 12HP, 94 máy làm đất và 820 máy tưới tiêu. Đây là nguồn thiết bị tạo nền tảng để địa phương tiếp tục mở rộng cơ giới hóa trong thời gian tới.

Giai đoạn 2026–2030, Ka Đô đặt mục tiêu tiếp tục nâng mức cơ giới hóa theo hướng phù hợp với địa hình, quy mô sản xuất và cơ cấu cây trồng. Trong trồng trọt, địa phương phấn đấu khâu làm đất đạt trên 95%, gieo trồng trên 30%, chăm sóc trên 80% và thu hoạch trên 20%; đồng thời nâng mức cơ giới hóa trong chăn nuôi, tăng năng lực chế biến, bảo quản, giảm tổn thất sau thu hoạch và đẩy mạnh công nghệ cao, chuyển đổi số.

Để thực hiện mục tiêu này, xã dự kiến ưu tiên các vùng sản xuất tương đối tập trung đối với cà phê, rau, hoa, dược liệu và những sản phẩm có lợi thế. Địa phương khuyến khích phát triển dịch vụ cơ giới hóa, máy móc dùng chung thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác và cơ sở dịch vụ; ưu tiên các loại máy nhỏ gọn, cơ động, phù hợp với diện tích nhỏ và địa hình đồi dốc. Cùng với đó là mở rộng tưới tự động, phun thuốc bằng thiết bị phù hợp, máy làm đất, máy làm cỏ, thiết bị thu hoạch và vận chuyển.

Ka Đô cũng định hướng gắn cơ giới hóa với sơ chế, bảo quản và chế biến nông sản, khuyến khích đầu tư thiết bị phân loại, làm sạch, sấy, đóng gói, kho lạnh và chế biến đối với các sản phẩm chủ lực. Song song đó, địa phương chú trọng đào tạo kỹ năng lựa chọn, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và sử dụng máy móc an toàn cho người dân, hợp tác xã và cơ sở sản xuất.

Để tạo thêm nguồn lực, UBND xã Ka Đô kiến nghị ngành nông nghiệp quan tâm hướng dẫn phương pháp thống kê, tính tỷ lệ cơ giới hóa; đồng thời đề xuất tỉnh bố trí, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ hộ dân, hợp tác xã đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản và chế biến, ưu tiên những mô hình dùng chung và dịch vụ cơ giới hóa./.