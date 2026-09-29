Loài chim đặc biệt hỗ trợ bệnh nhân đột quỵ hồi phục

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Mất ngôn ngữ (aphasia), ảnh hưởng đến khả năng nói, hiểu lời nói, đọc và viết, là một trong những hậu quả phổ biến của đột quỵ. Theo các nhà nghiên cứu, tình trạng này ảnh hưởng tới khoảng 1/3 số người sống sót sau đột quỵ.

Tại Đại học Montana, hoạt động quan sát chim được đưa vào Chương trình chuyên sâu toàn diện về mất ngôn ngữ (ICAP), nhằm hỗ trợ người bệnh thực hành giao tiếp trong môi trường tự nhiên.

Những người tham gia chương trình thường học 4 ngày/tuần trong 4 tuần, với tổng thời gian phục hồi chức năng khoảng 80 giờ. Mỗi người được ghép với một đối tác giao tiếp đã qua đào tạo, thường là học viên sau đại học ngành bệnh học ngôn ngữ và lời nói. Các nhà sinh thái học về chim phụ trách nội dung hoạt động.

Theo nhà nghiên cứu Catherine Off, đồng Giám đốc chương trình ICAP, khả năng giao tiếp khó cải thiện nếu người bệnh không có động lực để giao tiếp về một vấn đề nào đó. Việc đưa hoạt động ra khỏi phòng trị liệu giúp người tham gia có cơ hội giao tiếp tự nhiên hơn.

Quan sát chim cũng cho phép người bị mất ngôn ngữ sử dụng nhiều hình thức giao tiếp ngoài lời nói, như chỉ tay, vẽ hoặc sử dụng hình ảnh. Qua đó, người bệnh vẫn có thể tham gia tương tác xã hội ngay cả khi khả năng diễn đạt bằng lời còn hạn chế.

Các nhà nghiên cứu trình bày phương pháp này trong một công trình mới đăng trên tạp chí Frontiers in Bird Science.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh chương trình hiện vẫn ở giai đoạn ý tưởng và những kết quả ban đầu mới chỉ mang tính khích lệ. Các nhà khoa học đang tiếp tục thu thập bằng chứng lâm sàng để xác định hiệu quả lâu dài của phương pháp.

Theo Victoria Dreitz, nhà sinh thái học về chim thuộc Chương trình Sinh học động vật hoang dã của Đại học Montana, một lợi thế của quan sát chim là khả năng tiếp cận linh hoạt. Người tham gia có thể bắt đầu đơn giản bằng việc quan sát chim qua cửa sổ hoặc lựa chọn những hoạt động ngoài trời phù hợp với khả năng của mình.

Theo Euronews