Tai nghe Bose được nâng cấp Bluetooth - những điều cần biết

Ảnh: Jada Jones/ZDNET

Theo ZDNET, gần một năm sau khi bán ra, tai nghe Bose QuietComfort Ultra (2nd Gen) được hãng bổ sung chuẩn Bluetooth LE Audio qua bản firmware 10.12.12. Chuẩn kết nối này giúp tai nghe bắt được các luồng phát Auracast và nhận nhạc qua codec LC3. Gói cập nhật còn đưa âm thanh vòm 5.1 lên các thiết bị Android tương thích. Người dùng có thể cài bản thử nghiệm ngay trong tuần này qua ứng dụng Bose, còn ngày ra bản chính thức thì nguồn tin chưa nhắc tới.

Phần lớn tiện ích mới chỉ dành cho một nhóm người dùng nhất định. Ghi chú phát hành của Bose nêu rõ các tính năng LE Audio chỉ chạy trên thiết bị Android và Windows tương thích, vì vậy những máy ngoài hai nền tảng này như iPhone hay Mac không nằm trong danh sách.

Hiện cũng chỉ một số điện thoại Android hỗ trợ đủ cả LE Audio, Auracast và LC3, nên người dùng Android là nhóm hưởng lợi nhiều nhất từ bản firmware mới.

Ảnh: Jada Jones/ZDNET

Auracast mở ra cách nghe mới ở chốn đông người, nơi mỗi chiếc tai nghe có thể trở thành một chiếc loa riêng.

Khi đến rạp hát, nhà thờ hay sân vận động có phát sóng Auracast, người đeo tai nghe chỉ cần dò đúng luồng âm thanh để nghe trực tiếp vở diễn, bài giảng hoặc lời bình trận đấu.

Ở quy mô nhỏ hơn, một chiếc điện thoại tương thích có thể chia sẻ âm thanh tới số lượng tai nghe không giới hạn. Đi kèm Auracast là codec LC3 bắt buộc, cho chất âm tốt hơn và tốn ít pin hơn codec SBC vốn phổ biến lâu nay.

Với lần nâng cấp này, Bose gia nhập nhóm rất nhỏ các hãng tai nghe cao cấp có Auracast. Trong số những tên tuổi lớn gồm Apple, Sony, Sennheiser và Sonos, trước đó chỉ Sony có tính năng này. JBL và Google cũng đã hỗ trợ Auracast, song ZDNET đánh giá hai hãng vẫn đứng sau các ông lớn kể trên ở mảng tai nghe chụp tai.

Ảnh: Jada Jones/ZDNET

Bên cạnh kết nối không dây, bản firmware 10.12.12 cải thiện âm thanh qua cổng USB-C. Người dùng có thể cân bằng giữa tiếng game và tiếng trò chuyện, còn giọng nói rõ hơn khi gọi qua các ứng dụng họp trực tuyến.

Trước đây, tai nghe đã phát được nhạc lossless 24-bit/48kHz qua dây USB-C. Nay khi chơi game hoặc gọi video, củ loa chạy ở tần số lấy mẫu 48kHz, còn micro dùng mức 16kHz. Những tính năng này chỉ hoạt động khi cắm vào máy tính, máy tính bảng hay điện thoại, không áp dụng khi nối với máy chơi game console.

Thực ra Bose đã chuẩn bị sẵn nền móng phần cứng từ ngày ra mắt, khi trang bị Bluetooth 5.4 và Bluetooth Low Energy để vận hành chế độ tự hạ điện năng và tự đánh thức tai nghe. Nay LE Audio giúp dòng Ultra tách biệt rõ hơn với mẫu tầm trung QuietComfort Headphones (2nd Gen), vốn vừa ra mắt với âm thanh không gian và công nghệ chống ồn mới nhất của hãng. ZDNET nhận định sau đợt cập nhật, tai nghe đầu bảng của Bose làm tốt âm thanh USB-C ở những điểm Sony còn thiếu, có LE Audio mà Sennheiser chưa cung cấp và tương thích Android theo cách Apple không hỗ trợ.