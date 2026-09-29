Honor Magic 9 Series chính thức xuất hiện với ba thành viên

Honor đã chính thức ra mắt thế hệ flagship mới mang tên Magic 9 Series gồm ba phiên bản Magic 9, Magic 9 Pro Max và Magic 9 Super Edition.

Cụ thể, Honor Magic 9 là phiên bản tiêu chuẩn, hướng đến người dùng yêu thích một thiết bị nhỏ gọn.

Máy có màn hình phẳng LTPS OLED 6,37 inch, độ phân giải 2.664 x 1.236 pixel, tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa 10.000 nits và công nghệ PWM dimming 3.840 Hz. Màn hình còn được tích hợp công nghệ bảo vệ mắt Oasis, trong khi phần viền được làm rất mỏng, chỉ khoảng 0,95 mm.

Honor Magic 9 được trang bị màn hình phẳng LTPS OLED 6,37 inch

Honor Magic 9 có bốn tùy chọn màu sắc gồm vàng bắp rang, đen màn nhung, xanh ô liu và trắng. Bên trong máy là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Thiết bị sử dụng viên pin Qinghai Lake dung lượng 8.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W và sạc không dây 50 W.

Hệ thống camera sau của Magic 9 gồm cảm biến chính Samsung S5KHPE 200 MP kích thước 1/1,4 inch, hỗ trợ OIS và chống rung CIPA 7.5, đi kèm camera góc siêu rộng 50 MP cùng camera tele Samsung S5KHP5 200 MP. Máy cũng được tích hợp bộ công cụ hình ảnh ARRI Imaging Suite và hỗ trợ ống kính chuyển đổi G200. Camera trước có độ phân giải 55 MP.

Ở phân khúc cao hơn, Honor Magic 9 Pro Max sở hữu thiết kế nổi bật với cụm camera dạng khung chữ nhật lớn ở mặt lưng, kết hợp dải đèn flash LED kích thước lớn. Máy được bán với ba màu xanh rêu, đen và bạc.

Ba màu của phiên bản Pro Max

Máy được trang bị màn hình OLED Supreme Black Diamond kích thước 6,8 inch, độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel, tần số quét 120 Hz, độ sáng cục bộ tối đa 10.000 nits và PWM dimming 4.320 Hz. Thiết kế viền siêu mỏng chỉ 0,98mm.

Sức mạnh của Magic 9 Pro Max đến từ Snapdragon 8 Elite Extreme trên tiến trình 2 nm, kết hợp RAM LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.1. Theo công bố, thiết bị có thể đạt hơn 5,52 triệu điểm trên AnTuTu. Máy còn được trang bị công nghệ Phantom Engine 3.0, hệ thống tản nhiệt dạng tấm ngọc bích 2.0 và chip tăng cường sóng RF C3.

Về nhiếp ảnh, Magic 9 Pro Max sở hữu hệ thống ba camera gồm cảm biến chính OmniVision OV52A 200 MP kích thước 1/1,28 inch, hỗ trợ OIS và chống rung CIPA 8.0, camera góc siêu rộng 50 MP cùng camera tele tiềm vọng Samsung S5KHPE 200 MP cũng hỗ trợ chống rung CIPA 8.0.

Hệ thống camera được phát triển với sự hợp tác của hãng máy ảnh Đức ARRI và tích hợp Honor H1 để xử lý hình ảnh. Camera selfie phía trước có độ phân giải 55 MP với thiết kế định dạng vuông độc đáo.

Hệ thống camera được phát triển với sự hợp tác của hãng máy ảnh Đức ARRI

Cung cấp năng lượng cho Magic 9 Pro Max là viên pin Qinghai Lake 8.800 mAh, có mật độ năng lượng lên tới 1.000 Wh/L và hàm lượng silicon cao. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 100 W và sạc không dây 80 W.

Ngoài ra, cả hai thiết bị trên còn có các tính năng cao cấp như chuẩn kháng nước IP68, IP69 và IP69K, cảm biến vân tay siêu âm 3D, cổng hồng ngoại, nút AI thông minh, nhận diện khuôn mặt 3D, micro định hướng chuẩn điện ảnh, Wi-Fi 8 và Bluetooth 6.3.

Trong khi đó, Honor Magic 9 Super Edition được định vị là mẫu smartphone chuyên game, tập trung vào hiệu năng và thời lượng sử dụng. Máy có bốn tùy chọn màu sắc gồm vàng bắp rang, đen màn nhung, xanh mint và trắng.

Máy sở hữu màn hình OLED phẳng 6,81 inch, độ phân giải 2.788 x 1.280 pixel, tần số quét 120 Hz, hiển thị 1,07 tỷ màu với độ phủ DCI-P3 và độ sáng cục bộ tối đa 10.000 nits. Công nghệ PWM dimming 3.840 Hz cũng được trang bị nhằm giảm hiện tượng nhấp nháy ở độ sáng thấp.

Thiết bị sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 4.1. Hệ thống tản nhiệt được nâng cấp với quạt tản nhiệt tuabin Honor Dongfeng cùng giải pháp làm mát dạng tấm ngọc bích 2.0, giúp kiểm soát nhiệt độ khi máy vận hành ở hiệu suất cao. Magic 9 Super Edition chạy MagicOS 11 trên nền tảng Android 17.

Điểm nổi bật nhất của Magic 9 Super Edition là viên pin Qinghai Lake dung lượng lên tới 11.000 mAh, sử dụng công nghệ pin với hàm lượng silicon 25%. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W và sạc không dây 50 W.

Khả năng nhiếp ảnh của Magic 9 Super Edition cũng được đầu tư với camera chính Samsung S5KHP5 200 MP hỗ trợ OIS, camera góc siêu rộng 12 MP và camera tele Sony LYTIA 50 MP hỗ trợ zoom quang 3x cùng khả năng kết hợp ống kính rời 500 mm.

Camera trước có độ phân giải 50 MP, trong khi khả năng quay video hỗ trợ độ phân giải 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây. Máy cũng đạt các chuẩn kháng nước IP68, IP69 và IP69K.

Song song với Magic 9 Series, Honor còn giới thiệu hai bộ chuyển đổi tele rời G200 và G500 nhằm mở rộng khả năng chụp ảnh tầm xa.

G200 có thiết kế nhỏ gọn như một thỏi son, dài 81 mm và nặng khoảng 88 g, cung cấp tiêu cự 200 mm, hỗ trợ chụp chân dung cận cảnh trên Magic 9 và Magic 9 Pro Max.

G200 có thiết kế nhỏ gọn như một thỏi son

Trong khi đó, G500 được thiết kế riêng cho Magic 9 Pro Max, mở rộng tiêu cự gốc 85 mm lên 5,88 lần, tương đương 500 mm và cho khả năng chụp xa tới 14.000 mm, phù hợp với các chủ thể ở khoảng cách lớn như sự kiện thể thao, hòa nhạc hay động vật hoang dã.

G500 được thiết kế riêng cho Magic 9 Pro Max, mở rộng tiêu cự gốc 85 mm lên 5,88 lần, tương đương 500 mm

Về giá bán, Honor Magic 9 có giá khởi điểm 4.999 nhân dân tệ (19,3 triệu đồng), Magic 9 Pro Max có giá từ 6.499 nhân dân tệ (25,1 triệu đồng), Magic 9 Super Edition có giá khởi điểm 4.499 nhân dân tệ (17,4 triệu đồng).