Công bố thành lập Điểm Đổi mới sáng tạo phường Chơn Thành

Dự lễ công bố có: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Chơn Thành Viên Hồng Tiến; Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Võ Hoàng Khai; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức đồng hành cùng đông đảo đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh trên địa bàn phường.

Chủ tịch UBND phường Chơn Thành Nguyễn Anh Tài phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Ngọc Huyền

Thông qua Điểm Đổi mới sáng tạo này, phường Chơn Thành hướng đến mục tiêu tăng cường kết nối giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, các tổ chức và cộng đồng; tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đoàn viên, thanh niên và học sinh tiếp cận, trải nghiệm, từng bước ứng dụng những giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn.

Chủ tịch UBND phường Chơn Thành Nguyễn Anh Tài cho biết, phường Chơn Thành kỳ vọng sẽ hình thành một chuỗi kết nối gồm: Nhà nước kiến tạo môi trường; Doanh nghiệp mang đến công nghệ và giải pháp; Nhà trường nuôi dưỡng tri thức và ý tưởng; Chuyên gia hỗ trợ tư vấn, kết nối; Người dân và cộng đồng tham gia, trải nghiệm và ứng dụng. Khi các nguồn lực này được kết nối thường xuyên sẽ tạo điều kiện để biến những ý tưởng sáng tạo thành những sản phẩm, mô hình, giải pháp cụ thể phục vụ sản xuất, kinh doanh, giáo dục và đời sống.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố các quyết định thành lập Điểm Đổi mới sáng tạo phường Chơn Thành và quyết định thành lập Tổ vận hành Điểm Đổi mới sáng tạo phường. Điểm Đổi mới sáng tạo của phường được tổ chức theo hướng không gian mở, đa chức năng, kết nối chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở giáo dục, chuyên gia và cộng đồng dân cư trong nghiên cứu, ứng dụng, trải nghiệm, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt, vận hành chính thức Điểm Đổi mới sáng tạo phường Chơn Thành. Ảnh: Ngọc Huyền

Ngay sau nghi thức công bố, các đại biểu đã tham quan, trải nghiệm không gian trưng bày những sản phẩm, mô hình, nền tảng và giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Điểm Đổi mới sáng tạo phường Chơn Thành. Không gian có sự tham gia của 14 đơn vị, trong các lĩnh vực: viễn thông - công nghệ số; công nghiệp - doanh nghiệp; nông nghiệp - sản phẩm địa phương; sản phẩm OCOP, giải pháp ứng dụng công nghệ và không gian giáo dục - sáng tạo trẻ, các phẩm STEM, Robotics, lập trình, nghiên cứu khoa học và ý tưởng sáng tạo…

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm, mô hình, nền tảng, giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ảnh: Ngọc Huyền