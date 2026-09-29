HMD 106 Pure ra mắt với sạc USB-C và pin rời: Liệu có đáng mua ở phân khúc 300 ngàn đồng?

HMD 106 Pure là mẫu điện thoại phổ thông mới nhất vừa được HMD giới thiệu nhằm phục vụ nhóm người dùng tìm kiếm thiết bị liên lạc phụ trợ hoặc đối tượng khách hàng tại các thị trường đặc thù. Sở hữu mức giá siêu rẻ chỉ khoảng 300 ngàn đồng, thiết bị gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa thiết kế phím bấm truyền thống và tiêu chuẩn kết nối hiện đại.

HMD 106 Pure ra mắt

Thiết kế bền bỉ cùng cấu hình phần cứng cơ bản

Về tổng thể, HMD 106 Pure mang ngôn ngữ thiết kế dạng thanh quen thuộc, gợi nhớ nhiều đến mẫu HMD 101 tiền nhiệm. Máy được hoàn thiện bằng lớp vỏ nhựa chắc chắn kèm bàn phím bấm vật lý T9, đem lại cảm giác thao tác bấm số và nhắn tin nhanh chóng. Sản phẩm cung cấp hai tùy chọn màu sắc là xanh mòng két và xám đậm.

Mặt trước máy sở hữu màn hình kích thước 1.8 inch với độ phân giải QQVGA (120 x 160 pixel), vừa đủ để hiển thị danh bạ, tin nhắn cùng hệ thống menu. Về hiệu năng, HMD 106 Pure vận hành dựa trên vi xử lý Unisoc 6531E kết hợp cùng hệ điều hành S30+. Mặt sau của thiết bị tích hợp camera đơn độ phân giải 320 x 240 pixel, phục vụ nhu cầu lưu trữ hình ảnh cơ bản ở mức tối giản.

Điện thoại mới của HMD có cấu hình cơ bản

Điểm sáng về thời lượng pin và tiện ích sạc USB-C

Điểm nhấn đáng giá nhất trên một mẫu máy phổ thông giá 300 ngàn đồng như HMD 106 Pure là việc trang bị cổng cắm sạc USB-C. Đây là cải tiến thực tế giúp người dùng có thể tận dụng chung dây cáp với các thiết bị thông minh hiện đại mà không cần dùng đến chuẩn micro-USB cũ kỹ.

Thiết bị duy trì thỏi pin có khả năng tháo rời với dung lượng 1000mAh. Nhờ phần cứng tiêu thụ cực ít điện năng, mức dung lượng này mang lại thời gian chờ và đàm thoại liên tục suốt nhiều ngày. Bên cạnh đó, HMD vẫn giữ lại giắc cắm tai nghe chuẩn 3.5mm, tính năng nghe đài FM và khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD với dung lượng tối đa 32GB.

HMD 106 Pure có thời lượng pin tuyệt vời

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của HMD 106 Pure

Rào cản sóng 2G và định hướng thị trường mục tiêu

Dù sở hữu cổng USB-C tiên tiến, hạn chế lớn nhất của HMD 106 Pure nằm ở khả năng kết nối khi máy chỉ hỗ trợ băng tần GSM (2G), hoàn toàn thiếu vắng các chuẩn mạng 3G hay 4G. Điều này khiến thiết bị không thể hoạt động tại những quốc gia đã tắt sóng 2G hoàn toàn.

Việc HMD lựa chọn mở bán mẫu máy này đầu tiên tại Pakistan chứng minh chiến lược rõ ràng: tối ưu giá bán đến mức thấp nhất cho những khu vực hạ tầng mạng 2G vẫn đang vận hành phổ biến, đáp ứng nhu cầu nghe gọi đơn thuần của người dùng đại chúng.