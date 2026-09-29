Đại học Kiến trúc Hà Nội đẩy mạnh nghiên cứu AI, mô hình hóa trong xây dựng

Thành lập nhóm nghiên cứu tiềm năng

Tại cuộc họp sáng 29/9 của Nhóm Nghiên cứu tiềm năng mô hình hóa và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết: "Việc thành lập Nhóm nhằm tập hợp lực lượng nghiên cứu của Khoa Xây dựng có năng lực triển khai các nhiệm vụ khoa học theo hướng liên ngành, kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng".

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội khuyến khích những đề tài có tính đột phá, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp để mở rộng khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Nhóm tập trung nghiên cứu vào các lĩnh vực gồm vật liệu, kết cấu, mô phỏng thực tế, phân tích và đánh giá công trình, móng và nền công trình cao tầng, mô hình hóa tính toán, nghiên cứu ứng dụng tại hiện trường và trí tuệ nhân tạo trong công nghệ xây dựng.

Nhóm do PGS.TS Vũ Ngọc Anh làm Trưởng nhóm, với 7 thành viên chủ chốt, cùng 31 thành viên và 2 chuyên gia ngoài trường.

Theo quyết định thành lập, Nhóm có định hướng nghiên cứu khá rộng, tập trung vào các lĩnh vực gồm: Vật liệu và kết cấu cho công trình đặc biệt; mô phỏng và tối ưu hóa kết cấu thanh thành mỏng; chẩn đoán, dự báo và gia cường kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu bê tông cốt thép FRP và hybrid; phân tích, đánh giá kết cấu trong điều kiện cháy và sau cháy; địa kỹ thuật và nền móng cho nhà cao tầng, công trình ngầm, công trình giao thông; ứng dụng học máy, phát triển các mạng thần kinh nhân tạo tích hợp quy luật vật lý để dự báo trạng thái giới hạn của kết cấu; xây dựng mô hình tính toán số và nghiên cứu tại hiện trường phục vụ kiểm tra kết cấu, tối ưu hóa kết cấu và quan trắc đánh giá kết cấu công trình trong quá trình vận hành; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công nghệ và kỹ thuật xây dựng.

Về khoa học và công nghệ, Nhóm tập trung giải quyết các bài toán phi tuyến đối với kết cấu thanh thành mỏng, kết cấu bê tông cốt thép FRP/hybrid, địa kỹ thuật, công trình ngầm và ứng xử kết cấu trong, sau cháy.

Ở hướng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, Nhóm nghiên cứu ứng dụng mô hình học máy tích hợp quy luật vật lý (PINNs) để dự báo trạng thái giới hạn; phát triển mô hình số phục vụ tối ưu hóa và quan trắc sức khỏe công trình (SHM).

PGS.TS Vũ Ngọc Anh nhấn mạnh: "Nhóm Nghiên cứu cần được tổ chức theo từng lĩnh vực, có người phụ trách theo dõi, nhưng phải bảo đảm tính liên ngành, kết hợp giữa lý thuyết và ứng dụng"

Hiện nhân sự của nhóm đã được kiện toàn. Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm sẽ xác định các nhiệm vụ, sản phẩm nghiên cứu cụ thể, với tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh các bài báo khoa học, nhóm đặt vấn đề về khả năng hình thành sản phẩm, chuyển giao công nghệ từ kết quả nghiên cứu.

"Hoạt động của Nhóm Nghiên cứu cần gắn với việc nâng cao chất lượng công bố khoa học của nhà trường, trong đó khuyến khích các công trình công bố bằng tiếng Anh và từng bước nâng cao chất lượng tạp chí khoa học của trường.

Nhà trường dự kiến tiếp tục đầu tư phương tiện, phòng làm việc và phòng nghiên cứu để tạo điều kiện cho các nhóm triển khai nhiệm vụ", PGS.TS Vũ Ngọc Anh yêu cầu.

Tập trung các hướng nghiên cứu có tính ứng dụng

Từ định hướng chung, cuộc họp tập trung thảo luận và đăng ký các đề tài nghiên cứu theo 5 nhóm. Trong đó, nhiều ý tưởng được đề xuất theo hướng giải quyết những vấn đề thực tế của ngành Xây dựng, đồng thời mở ra khả năng hình thành các cụm nghiên cứu, chuỗi bài báo và sản phẩm ứng dụng.

Cụ thể, nhóm đề tài nghiên cứu 1, tập trung hệ thống hóa các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến xây dựng nhà máy điện hạt nhân, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ chuyên sâu.

Nhóm đề tài 2, nghiên cứu vật liệu đặc biệt, trong đó có vật liệu cản xạ và bê tông UHPC cường độ cao. Đây cũng là hướng có thể gắn với các bài toán gia cường công trình giao thông.

Nhóm đề tài 3, tập trung vào công nghệ xây dựng, BIM, kết cấu siêu trường và các bài toán liên quan đến xây dựng nhà máy điện hạt nhân, trong đó có nghiên cứu điển hình hóa kết cấu.

Nhóm đề tài 4, nghiên cứu các bài toán về nhiệt, tập trung vào truyền nhiệt trong nhà máy điện hạt nhân và khả năng truyền nhiệt của các loại vật liệu. Đây là hướng có sự giao thoa giữa vật liệu, kết cấu và mô phỏng tính toán.

Nhóm đề tài 5, tập trung vào các vấn đề liên quan đến chất thải, trong đó có nghiên cứu địa điểm chôn lấp, điều kiện địa chất công trình, vật liệu bọc chất thải, lựa chọn địa điểm và yêu cầu đối với kết cấu bãi chôn lấp cũng như vật liệu sử dụng.