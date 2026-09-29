Trước 30-10, khoảng 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ sẽ tích hợp trên VNeID

Đây là một trong những nhiệm vụ được Thủ tướng đặt ra tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào ngày 28-9, sau khi kiện toàn theo Quyết định số 208-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ GD&ĐT phải tập trung khắc phục các vấn đề liên quan đến an ninh mạng, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai đồng bộ dữ liệu giáo dục. Trong đó, các cơ sở giáo dục được yêu cầu làm sạch và gắn số định danh cho khoảng 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ, phục vụ việc tích hợp trên VNeID.

Việc số hóa, đồng bộ dữ liệu văn bằng, chứng chỉ được đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Khi dữ liệu được chuẩn hóa và gắn với định danh cá nhân, thông tin về văn bằng, chứng chỉ có thể được xác thực trên môi trường điện tử, góp phần giảm việc sử dụng giấy tờ trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan.

Yêu cầu này nằm trong nhóm nhiệm vụ về cắt giảm thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai Đề án 06. Thủ tướng đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tái cấu trúc các thủ tục hành chính và đẩy mạnh khai thác dữ liệu để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, hệ sinh thái VNeID đã được tích hợp nhiều nhóm thông tin, giấy tờ. Theo báo cáo tại phiên họp, 8 nhóm thông tin, giấy tờ đã được tích hợp, trong đó có 18,9 triệu tài khoản hưởng an sinh xã hội; 25,8 triệu giấy phép lái xe và 24,2 triệu thông tin tình trạng hôn nhân. Đây được xem là nền tảng để tiếp tục mở rộng các loại dữ liệu cá nhân, giấy tờ và hồ sơ điện tử trên VNeID.

Cùng với dữ liệu văn bằng, chứng chỉ, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu của ngành. Các bộ, cơ quan được giao nhiệm vụ phải khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm dữ liệu được cập nhật, kết nối và khai thác thống nhất.