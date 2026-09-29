Meta triển khai tính năng giám sát cho phụ huynh trên Threads tại Việt Nam

Ngày 29/9, Meta chính thức triển khai tính năng giám sát dành cho phụ huynh trên ứng dụng Threads tại Việt Nam. Đây là bước tiếp theo trong nỗ lực của Meta nhằm bảo vệ tài khoản thanh thiếu niên, sau khi công bố phiên bản cải tiến cho tài khoản này trên Instagram, Facebook và Messenger vào tháng 5/2026.

Phụ huynh có thể đồng hành cùng trải nghiệm số của con em mình với tính năng mới trên Threads. (Ảnh: Meta)

Phiên bản cập nhật trước đó đã tăng cường các biện pháp bảo vệ nội dung cho người dùng từ 13 tuổi trở lên, dựa trên tiêu chí phân loại phim và phản hồi từ phụ huynh.

Tính năng này giúp hạn chế thanh thiếu niên tiếp cận những bài viết có ngôn từ kích động, thử thách mạo hiểm hoặc nội dung có thể cổ xúy hành vi nguy hiểm, ngay cả khi những bài viết đó đến từ các tài khoản mà các em theo dõi.

Trên Threads, tài khoản thanh thiếu niên đã được trang bị các biện pháp bảo vệ như chế độ riêng tư và giới hạn nội dung. Tính năng giám sát mới cho phép phụ huynh đồng hành cùng con trong quá trình sử dụng ứng dụng.

Cụ thể, cha mẹ có thể theo dõi thời gian sử dụng Threads, đặt giới hạn thời gian, và quản lý một số cài đặt liên quan đến quyền riêng tư và nội dung. Đối với người dùng dưới 16 tuổi, phụ huynh còn có quyền quyết định liệu con mình có thể thay đổi các cài đặt bảo vệ theo hướng ít nghiêm ngặt hơn hay không.

Sau khi thiết lập tính năng giám sát thông qua Trung tâm Gia đình, phụ huynh và người giám hộ có thể theo dõi cách con sử dụng Threads và điều chỉnh các giới hạn, cài đặt phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Các công cụ hỗ trợ bao gồm: theo dõi thời gian sử dụng, đặt giới hạn thời gian, điều chỉnh chế độ ngủ, quản lý việc gắn thẻ, quyền riêng tư và tùy chọn nội dung, cũng như chặn các nội dung nhạy cảm.

Phụ huynh có thể truy cập thông tin và các công cụ hỗ trợ con em mình thông qua Trung tâm Gia đình, từ đó có thêm cơ sở để trao đổi với con về thói quen sử dụng mạng xã hội và lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp.