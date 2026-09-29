HMD 106 Pure ra mắt: Điện thoại phổ thông pin rời, cổng USB-C với giá chỉ 300 ngàn đồng

HMD vừa âm thầm giới thiệu mẫu điện thoại phổ thông mang tên HMD 106 Pure. Thiết bị này thu hút sự quan tâm của thị trường công nghệ nhờ mức giá khởi điểm chỉ khoảng 300 ngàn đồng, kết hợp giữa phong cách phím bấm truyền thống và những trang bị tiện dụng phục vụ nhóm người dùng cơ bản.

HMD 106 Pure ra mắt

Thiết kế dạng thanh cổ điển và thông số cấu hình cơ bản

HMD 106 Pure thừa hưởng nhiều đường nét thiết kế từ mẫu HMD 101 trước đây với dạng thanh thẳng cùng hệ thống bàn phím số vật lý. Sản phẩm mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn, phù hợp làm thiết bị phụ để nghe gọi. Nhà sản xuất cung cấp hai tùy chọn màu sắc là xám đậm và xanh mòng két.

Điện thoại mới của HMD có cấu hình cơ bản

Mặt trước của máy là màn hình 1.8 inch độ phân giải QQVGA (120 x 160 pixel), đáp ứng vừa đủ nhu cầu xem danh bạ, đọc tin nhắn và thao tác menu hệ thống. Về hiệu năng, thiết bị sử dụng vi xử lý Unisoc 6531E từng xuất hiện trên dòng HMD 102 và chạy trên nền tảng hệ điều hành S30+. Phía sau máy tích hợp một camera độ phân giải 320 x 240 pixel, chủ yếu dùng để chụp các khung hình đơn giản.

Nâng cấp cổng USB-C và duy trì khả năng tháo rời pin

Điểm nhấn đáng chú ý nhất về mặt kỹ thuật trên HMD 106 Pure là cổng sạc USB-C. Đây là chuẩn kết nối hiếm khi xuất hiện trên các dòng điện thoại giá rẻ dưới 500 ngàn đồng, giúp người dùng đồng bộ chuẩn sạc chung với phần lớn thiết bị di động ngày nay mà không cần mang theo cáp sạc chuyên dụng cũ.

HMD 106 Pure có thời lượng pin tuyệt vời

Bên cạnh đó, máy trang bị viên pin 1000mAh dạng tháo rời, cho phép thay thế nhanh chóng khi cần. Kết hợp cùng màn hình nhỏ và cấu hình tiêu thụ điện năng thấp, thiết bị hứa hẹn mang lại thời gian chờ và đàm thoại bền bỉ. HMD cũng giữ lại giắc cắm tai nghe 3.5mm, tính năng nghe đài FM và khe cắm thẻ nhớ microSD dung lượng tối đa 32GB để lưu trữ dữ liệu âm thanh.

Rào cản kết nối mạng và định hướng phân phối

Dù sở hữu nhiều tiện ích, HMD 106 Pure có hạn chế lớn khi chỉ hỗ trợ mạng GSM (2G), hoàn toàn không tương thích với các băng tần 3G, 4G hay 5G. Do đó, thiết bị sẽ không thể hoạt động tại những quốc gia đã tắt sóng 2G để chuyển đổi số hạ tầng viễn thông.

Việc HMD phát hành sản phẩm đầu tiên tại thị trường Pakistan cho thấy định hướng rõ ràng của hãng: tập trung khai thác nhu cầu nghe gọi giá rẻ tại những khu vực vẫn còn duy trì mạng 2G song song, phục vụ tệp khách hàng tìm kiếm một chiếc điện thoại phụ nhỏ gọn và tiết kiệm chi phí.