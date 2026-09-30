Kiểm tra để ngăn ngừa sai phạm

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy phường chú trọng nhằm ngăn ngừa sai phạm từ sớm, từ xa. Ảnh: ĐVCC

Kiểm tra có trọng tâm, làm rõ trách nhiệm

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, Đảng ủy phường Hòa Khánh ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 24/3/2026 về tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh; Nghị quyết số 12-NQ/ĐU cùng ngày về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, 9 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường thành lập 3 đoàn kiểm tra đối với 4 tổ chức Đảng. Nội dung tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đất đai, đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ được phân công phụ trách. Đây là những lĩnh vực có nguy cơ phát sinh vi phạm nếu công tác quản lý thiếu chặt chẽ, trong khi tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, tài nguyên đất đai và trật tự đô thị.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Khánh Dương Hiển Tuấn, kiểm tra, giám sát phải được thực hiện với tinh thần chủ động, không chờ đến khi có vụ việc phức tạp mới vào cuộc. Điều quan trọng là qua kiểm tra phải phòng ngừa được sai phạm, không để những hạn chế nhỏ tích tụ thành vấn đề lớn. Cùng với đó, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và người đứng đầu phải được xác định rõ trong từng lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

Thực tế cho thấy, yêu cầu này càng được đặt ra rõ hơn qua việc Đảng ủy - UBND phường xử lý vụ việc liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố thông báo việc bắt bị can để tạm giam 8 viên chức, người lao động Tổ trật tự đô thị (Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công) để điều tra các sai phạm có liên quan, lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường đã tổ chức họp, xem xét và chỉ đạo xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền. Theo đó, chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiến hành thủ tục khai trừ Đảng đối với 7 đảng viên trong số 8 trường hợp bị khởi tố, bắt tạm giam; đồng thời tạm đình chỉ công tác đối với 8 trường hợp theo quy định.

Cùng với đó, Đảng ủy phường thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan; xem xét trách nhiệm của các tập thể lãnh đạo, cá nhân được phân công phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị để xảy ra sai phạm thuộc phạm vi quản lý. Việc xử lý theo nguyên tắc khách quan, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục; không bao che, không né tránh trách nhiệm.

Giám sát thường xuyên, phòng ngừa từ sớm

Song song với kiểm tra, công tác giám sát tiếp tục được tăng cường theo hướng chủ động, thường xuyên. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường chú trọng giám sát các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, công tác giảm nghèo và những lĩnh vực được dư luận quan tâm.

Theo báo cáo, các tổ chức Đảng trực thuộc cũng thực hiện kiểm tra đối với 1 chi bộ và 150 đảng viên thuộc 106 chi bộ. Qua kiểm tra, các tổ chức Đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Hòa Khánh Nguyễn Thị Giang Thủy cho biết, thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm.

“Qua kiểm tra, giám sát phải nhận diện được những hạn chế, thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu khi để xảy ra những vấn đề thuộc phạm vi quản lý”, bà Thủy nói.

Trong 3 tháng cuối năm, UBKT Đảng ủy phường tiếp tục tăng cường giám sát thường xuyên, hướng dẫn các tổ chức Đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chú trọng phát hiện dấu hiệu vi phạm trong những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, từng bước hướng đến “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”. Qua đó, góp phần phòng ngừa sai phạm từ cơ sở, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực quản lý.