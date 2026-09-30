Mở mới tuyến buýt điện liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên, có trợ giá

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn về việc mở mới tuyến buýt điện Hà Nội - Hưng Yên.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu việc mở mới tuyến xe buýt điện Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên theo hình thức tuyến buýt liên tỉnh đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương hồi đầu tháng 8.

Đồng thời, thống nhất về chủ trương đối với đề xuất, kiến nghị của Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc nghiên cứu, điều chỉnh phương án tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang hình thức "có trợ giá" nhằm nâng cao chất lượng phục vụ vận tải hành khách công cộng, tăng cường liên kết vùng Thủ đô và khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, văn minh, hiện đại.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan hướng dẫn Tổng công ty Vận tải Hà Nội rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành; tính toán, xác định cụ thể định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, dự toán chi phí và phương án trợ giá theo đúng quy định hiện hành;

Đồng thời thẩm định tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng cân đối nguồn ngân sách thành phố và các quy định của pháp luật để điều chỉnh, mở tuyến theo đúng thẩm quyền.

Trong đó, cần lưu ý rà soát mức độ trùng lặp lộ trình với các tuyến hiện có và các tuyến do tỉnh Hưng Yên đang nghiên cứu để tránh lãng phí ngân sách…