Món bánh hình sách giữa khu phố sách nổi tiếng bậc nhất Tokyo

Một chiếc bánh mille-crêpe" hình cuốn sách có giá 1.600 yen (đã bao gồm thuế). Ảnh: Kisa Toyoshima.

Giữa khu phố sách Jimbocho nổi tiếng ở Tokyo, hiệu sách Sanseido Kanda Jimbocho mang đến trải nghiệm mới cho những người yêu sách và ẩm thực. Ngoài lựa chọn sách trên những kệ cao, khách ghé thăm còn có thể thưởng thức một cuốn sách theo đúng nghĩa đen tại quán cà phê Chisou ở tầng 3.

Điểm nhấn của quán là món bánh mille-crêpe (nghìn lớp) tạo hình cuốn sách, có giá 1.600 yen (đã bao gồm thuế). Theo Time Out Tokyo, chiếc bánh được thiết kế mô phỏng một cuốn sách bìa đen, với nhiều lớp bánh mỏng xen kẽ kem, tạo cảm giác như những trang giấy xếp chồng lên nhau.

Phần bìa màu đen bao lấy những lớp bánh màu trắng ngà. Trên bề mặt bánh, hạt dẻ cười nghiền nhỏ được rắc thành một dải trang trí. Bánh được đặt trên đĩa cùng kem tươi, trái cây và xốt socola, tạo thành món tráng miệng bắt mắt.

Đặc biệt, điểm thú vị nằm ở chiếc bookmark (đánh dấu trang) bằng socola trắng được kẹp giữa các lớp bánh. Thực khách có thể nhẹ nhàng tách từng lớp bánh, tương tự thao tác lật trang sách.

Thiết kế độc đáo này tận dụng cấu trúc của bánh mille-crêpe, với nhiều lớp bánh mỏng xếp chồng lên nhau, gợi liên tưởng đến những trang sách. Ảnh: @face_cafe.

Hương vỏ cam và hạt dẻ cười giúp món tráng miệng có thêm chiều sâu hương vị, thay vì chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa bánh crêpe và kem.

Mille-crêpe vốn là loại bánh gồm nhiều lớp crêpe mỏng xếp chồng, xen giữa là lớp kem mềm. Cấu trúc này được Chisou tận dụng để mô phỏng những trang giấy. Chính sự tương đồng giữa các lớp bánh và một cuốn sách đã biến món tráng miệng quen thuộc thành sản phẩm đặc trưng của quán.

Theo Rurubu & more, bánh hình cuốn sách được phục vụ với số lượng giới hạn. Đây cũng là món ăn thể hiện rõ nhất ý tưởng kết hợp văn hóa đọc và ẩm thực của không gian cà phê nằm trong hiệu sách.

Khu vực sách tầng 1 của Sanseido Kanda Jimbocho. Ảnh: Kisa Toyoshima.

Theo đơn vị thiết kế UDS, tên gọi Chisou được hình thành bởi 3 từ tiếng Nhật mang ý nghĩa liên quan đến sự chiêu đãi, sáng tạo tri thức và lớp thời gian. Những ý nghĩa này gợi nhắc lịch sử, văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ tại Jimbocho.

Không gian quán được thiết kế theo ý tưởng một công viên cà phê giữa đô thị. Nội thất sử dụng gam màu nhẹ nhàng, kết hợp vật liệu tự nhiên và đồ trang trí mang hơi hướm hoài cổ. Bàn ghế được bố trí linh hoạt, tạo cảm giác thư giãn nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của văn hóa cà phê lâu đời tại khu phố sách.

Khách có thể lựa chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bàn riêng hoặc ghế sofa để đọc sách và thưởng thức đồ uống. Khung cửa nhìn ra phố Jimbocho cũng mang đến khoảng nghỉ sau khi dạo qua những kệ sách trong cửa hàng.