Kiếm tiền với dịch vụ đổ rác hộ

Trong khi nhiều người chỉ xem đổ rác là việc vặt thường ngày, tại Trung Quốc, nó đã phát triển thành loại hình dịch vụ có thu phí.

Không khó để bắt gặp những bài đăng quảng cáo dịch vụ đổ rác hộ trên mạng xã hội. Mức phí dao động từ 3-5 nhân dân tệ (11.600-19.400 đồng) cho mỗi lần thu gom.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn gói dịch vụ theo tháng với giá khoảng 100 nhân dân tệ (389.000 đồng). Gói này bao gồm việc thu gom rác hằng ngày. Khách hàng chỉ cần đặt túi rác bên ngoài cửa nhà và sẽ có người tới lấy mang đi.

Một người trẻ làm dịch vụ đổ rác hộ ở Trung Quốc.

Theo SCMP, đây là khía cạnh mới của “nền kinh tế lười biếng” - mô hình có đặc trưng là các dịch vụ tiết kiệm thời gian, công sức và đem lại sự tiện lợi - tiếp nối những dịch vụ từng gây sốt khác như đưa đón trẻ đi học và nhận bưu kiện hộ khách hàng.

Dư luận Trung Quốc có phản ứng trái chiều về mô hình kinh doanh này. Một số người tỏ vẻ khó hiểu vì có người trả tiền cho “việc tiện tay làm khi bạn ra ngoài”.

Những cư dân mạng khác lại cho biết họ thực sự có nhu cầu sử dụng dịch vụ đổ rác hộ. Một người chia sẻ: “Tôi chỉ đổ rác vào đêm khuya vì sợ gặp người khác. Dịch vụ này thực sự cần thiết đối với tôi”.

Một cư dân Thượng Hải - thành phố đầu tiên của Trung Quốc triển khai hệ thống phân loại rác thải sinh hoạt bắt buộc - cho biết một số khu dân cư chỉ cho phép đổ rác trong hai khung giờ nhất định vào buổi sáng và tối.

“Là nhân viên văn phòng bình thường, tôi dễ bỏ lỡ khoảng thời gian đó”, người này giải thích.

Bên cạnh đó, những người thích ở nhà và không muốn ra ngoài cũng nhận thấy dịch vụ này hữu ích.

Việc thu gom rác thải sinh hoạt theo giờ cố định khiến dịch vụ đổ rác hộ trở thành cứu cánh cho nhân viên công sở.

Ngoài ra, cô Phi - người cung cấp dịch vụ ở Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang (miền Đông Trung Quốc) cho biết nhóm của cô còn hỗ trợ những người cao tuổi gặp khó khăn trong việc đi lại, sống ở tầng cao trong tòa nhà không có thang máy.

Dù chỉ nhận được 3 đơn hàng trong tháng đầu tiên, cô Phi vẫn lạc quan về tiềm năng phát triển dịch vụ. Cô dự định hợp tác với các khu dân cư, đồng thời tập trung vào nhu cầu của nhóm khách hàng cao tuổi.

Mihan - người cung cấp dịch vụ khác ở Hàng Châu (Chiết Giang), tiết lộ nhận được hơn 20 đơn hàng chỉ trong 3 ngày đầu kinh doanh. Cô còn làm cả việc nhận bưu kiện hộ khách hàng.

Mihan cho biết ưu điểm của công việc là gần như không cần gặp trực tiếp khách hàng.

Cô nhấn mạnh yếu tố then chốt tạo nên thành công của mô hình kinh doanh này là mức giá phải chăng: “Nhân viên văn phòng ngày nay sẵn sàng bỏ ra khoản tiền nhỏ để tiết kiệm thời gian”.

Tương tự, dịch vụ nhận bưu kiện hộ có giá 3-5 nhân dân tệ cho mỗi kiện hàng và khoảng 100 nhân dân tệ cho dịch vụ nhận hằng ngày trong một tháng. Dịch vụ đưa đón trẻ có giá cao hơn, khoảng 50 nhân dân tệ mỗi chuyến.