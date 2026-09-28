TPHCM công bố danh sách 'làm sạch mã số thuế' hơn 684.000 trường hợp

Cán bộ Thuế cơ sở 13 TPHCM hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế. Ảnh: K.CHÂU

Cụ thể, Thuế TPHCM công bố danh sách 19.198 người nộp thuế thuộc trạng thái 03, 06. Trong đó, có 9.248 người nộp thuế thuộc trạng thái 03 (người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và 9.950 người nộp thuế thuộc trạng thái 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo thông báo của cơ quan thuế).

29 đơn vị Thuế cơ sở công bố tổng cộng 665.372 hộ kinh doanh, tổ chức doanh nghiệp.

Danh sách 19.198 tổ chức, doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trạng thái 03, 06 do Thuế TPHCM công bố: Xem tại đây

Danh sách 665.372 tổ chức, doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trạng thái 03, 06 do các Thuế cơ sở TPHCM công bố: Xem tại đây

Trong số này, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc trạng thái 06 chiếm đa số (63,1%). Địa bàn có số người nộp thuế thuộc trạng thái 03, 06 nhiều nhất là Thuế cơ sở 2 (quản lý địa bàn TP Thủ Đức trước đây), với hơn 71.000.

Một số địa bàn khác cũng có tổng số lớn như Thuế cơ sở 16 (quản lý địa bàn quận Tân Bình trước đây) với gần 59.000.

Thuế cơ sở 7 (quận 7 trước đây), Thuế cơ sở 17 (quận Tân Phú trước đây), Thuế cơ sở 12 (quận 12 trước đây) cũng đều có hơn 43.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc trạng thái 03, 06.

Ngược lại, Thuế cơ sở 20 (địa bàn huyện Cần Giờ trước đây) chỉ có 1.029 trường hợp.

Việc công khai thông tin người nộp thuế trạng thái 03, 06 nằm trong chiến dịch Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh mà ngành thuế đang thực hiện.

Danh sách chi tiết gồm tên, mã số thuế, địa chỉ và cơ quan thuế quản lý, được đăng trên trang thông tin điện tử ngành thuế, niêm yết tại trụ sở cơ quan thuế và gửi UBND các phường, xã. Cơ quan thuế đề nghị người có tên trong danh sách chủ động liên hệ để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định.

Thời gian qua, thực hiện chiến dịch này, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc trạng thái 03, 06 trong quá trình “khai tử” đã gặp một số khó khăn vướng mắc, tạo gánh nặng tài chính lớn.

Ghi nhận ý kiến phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, tổ chức tư vấn, Cục Thuế cho biết sẽ nghiên cứu trình Bộ Tài chính, Chính phủ và Quốc hội xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế có mã số thuế ở trạng thái 03 và 06.