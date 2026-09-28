EU chuẩn bị cho mùa Đông nhiều thách thức

Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thư gửi các chính phủ thành viên, Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen đề nghị các nước cân nhắc thực hiện hoặc tiếp tục các biện pháp duy trì việc bổ sung khí đốt vào kho dự trữ, đồng thời giảm sử dụng khí đốt và điện trong thời gian cần thiết.

Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Hạ tầng Khí đốt châu Âu (GIE), các kho dự trữ khí đốt của EU hiện đạt khoảng 70% công suất, thấp hơn khoảng 12 điểm phần trăm so với cùng thời điểm năm ngoái. Ông Jorgensen cảnh báo tình hình chưa được cải thiện kể từ cảnh báo đầu tiên hồi tháng 3.

EU hiện chưa đối mặt nguy cơ thiếu khí đốt tức thời, song nguồn cung đang chịu sức ép do bất ổn kéo dài tại Trung Đông và sự cạnh tranh với các nước châu Á trong việc mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Giá khí đốt chuẩn TTF của châu Âu hiện khoảng 72 euro/MWh, tăng khoảng 40 euro/MWh kể từ ngày 28/2. Các nhà phân tích cảnh báo giá có thể vượt 100 euro/MWh trong giai đoạn cao điểm mùa Đông nếu nguồn LNG từ khu vực Vùng Vịnh không tăng hoặc hoạt động bảo dưỡng tại Na Uy tiếp tục hạn chế xuất khẩu.

Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng giảm sử dụng điện vào giờ cao điểm có thể giúp giảm lượng khí đốt sử dụng cho phát điện, qua đó giảm sức ép lên nguồn cung và giá điện. Một số biện pháp từng được áp dụng trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022 gồm giảm tiêu thụ điện giờ cao điểm, khuyến khích điều chỉnh thời gian sử dụng điện, hạn chế nhiệt độ tại các tòa nhà công cộng, hạn chế sưởi ngoài trời và tắt các hệ thống chiếu sáng công cộng không cần thiết vào ban đêm.

Các biện pháp trên hiện được khuyến nghị thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Tuy nhiên, EC cũng lưu ý các nước có thể kích hoạt những công cụ trong kế hoạch ứng phó khẩn cấp nếu tình hình xấu đi, như các hợp đồng khí đốt có thể gián đoạn hoặc chuyển nhà máy điện từ khí đốt sang nhiên liệu khác.

Ông Jorgensen đồng thời khuyến nghị các nước tận dụng sự linh hoạt trong quy định về dự trữ khí đốt, hướng tới mức 80% thay vì chạy đua đạt mục tiêu 90%, nhằm tránh việc mua vào ồ ạt đẩy giá lên cao khi thị trường toàn cầu đang căng thẳng.