Kiểm sát số - nhìn từ đại án VN10
Với 227 bị cáo, cùng hàng chục nghìn trang tài liệu, chứng cứ và nhiều tình tiết đan xen, vụ án VN10 đặt ra yêu cầu cao đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Việc quản lý, truy xuất và đối chiếu khối lượng thông tin lớn ngay tại phiên tòa đòi hỏi phương thức làm việc phải khoa học và chính xác. Xin mời quý vị đón xem chương trình.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/ho-so-cong-to-kiem-sat/kiem-sat-so-nhin-tu-dai-an-vn10-27970.html