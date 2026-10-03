Công an Hà Nội truy tìm Nguyễn Dương Lan Phương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trong tháng 8 và tháng 9/2024 tại phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Dương Lan Phương. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Liên quan vụ án, cơ quan công an đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Dương Lan Phương (SN 1997; nơi thường trú: Đồng Dành, Đông Tảo, xã Sóc Sơn, Hà Nội). Quá trình xác minh, cơ quan công an chưa xác định được nơi ở hiện nay của Nguyễn Dương Lan Phương.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nếu biết thông tin hoặc phát hiện Nguyễn Dương Lan Phương ở đâu, báo ngay cho cơ quan điều tra qua số điện thoại 0983.320.910 (cán bộ thụ lý) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Cơ quan công an đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.