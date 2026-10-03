Người tố giác Man City bị đe dọa ám sát

Rui Pinto cho biết quyết định chấm dứt chương trình bảo vệ đặc biệt của Bồ Đào Nha khiến anh rơi vào tình trạng nguy hiểm, chỉ vài ngày sau khi một ủy ban độc lập của Premier League kết luận Manchester City vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính.

Rui Pinto – người đã phanh phui những sai phạm tài chính của Manchester City. Ảnh: AFP

Pinto được thông báo hôm 30/9 rằng chương trình bảo vệ nhân chứng dành cho anh sẽ kết thúc vào ngày 10/10.

Anh đã được chương trình này bảo vệ từ tháng 8/2020.

Các luật sư của Pinto cho rằng thân chủ của họ vẫn đối mặt với những nguy cơ nghiêm trọng, đồng thời đang yêu cầu Bộ Tư pháp Bồ Đào Nha xem xét lại quyết định.

Trong tuyên bố được Pinto đăng tải, anh cho biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời nơi ở hiện tại và chuyển đến một địa điểm bí mật trong thời gian chưa xác định, do những lời đe dọa giết người mà anh nhận được và điều anh mô tả là “nguy cơ bị ám sát nghiêm trọng”.

“Trước những hoàn cảnh này, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải di dời trong vài ngày tới đến một địa điểm bí mật trong một thời gian không xác định”, Pinto viết.

Anh đồng thời mở một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe với mục tiêu 3 triệu euro để trang trải chi phí di chuyển và đảm bảo an toàn trong thời gian tới. Theo thông tin Pinto công bố, chiến dịch đã nhận được 10.000 euro chỉ sau khoảng hai giờ.

Pinto là người sáng lập Football Leaks vào năm 2015. Năm 2018, hàng loạt tài liệu do Football Leaks thu thập được chuyển cho tạp chí Đức Der Spiegel và sau đó được công bố, trong đó có những tài liệu liên quan đến hoạt động tài chính của Manchester City.

Các tài liệu này góp phần dẫn tới những cuộc điều tra kéo dài của UEFA và Premier League.

Ảnh: AFP

Pinto đã bị bắt tại Hungary năm 2019 và sau đó được đưa về Bồ Đào Nha.

Anh từng bị kết án liên quan đến các tội danh về truy cập trái phép dữ liệu, nhưng cũng hợp tác với nhà chức trách và được đưa vào chương trình bảo vệ đặc biệt từ năm 2020.

Các luật sư của Pinto cho biết tình hình an ninh của anh hiện “rất nguy cấp”, đồng thời nhấn mạnh rằng anh từng bị hành hung tại Lisbon vào tháng 4 năm ngoái.

Họ cũng cho rằng những tiết lộ của Pinto đã liên quan đến các nhân vật có quyền lực và nguồn lực lớn, trong khi nhiều vụ việc pháp lý vẫn đang tiếp diễn.

Vụ việc trở nên đặc biệt đáng chú ý sau phán quyết mới nhất liên quan đến Manchester City.

Ngày 29/9, Premier League xác nhận một ủy ban độc lập đã kết luận Man City có tội đối với toàn bộ các cáo buộc liên quan đến những vi phạm nghiêm trọng về tài chính trong giai đoạn 2009-2018.

Theo kết luận của ủy ban, Man City đã sử dụng các hợp đồng thương mại bị mô tả là “giả tạo” nhằm thổi phồng doanh thu và giảm chi phí, qua đó làm sai lệch tình hình tài chính.

Premier League cho biết tổng giá trị doanh thu được thổi phồng và chi phí được giảm xuống vượt quá 900 triệu bảng trong giai đoạn liên quan.

Manchester City đã phủ nhận các cáo buộc và cho rằng phán quyết có những sai sót về pháp lý cũng như thực tế. Đội chủ sân Etihad đã chính thức nộp đơn kháng cáo vào ngày 2/10.

Trong khi quá trình kháng cáo của Man City tiếp tục, Pinto cũng đang tìm cách thuyết phục chương trình bảo vệ.

Các luật sư của anh đã yêu cầu chính quyền Bồ Đào Nha công bố cơ sở của đánh giá rủi ro mới, cho Pinto cơ hội trình bày và tiếp tục duy trì biện pháp bảo vệ.

Pinto khẳng định dù phải rời nơi ở hiện tại, những tranh cãi xung quanh Football Leaks sẽ không khiến anh dừng lại.