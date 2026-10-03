Công an xã diễn tập chữa cháy, cứu người: Chủ động ứng phó sự cố ngay từ cơ sở

Các lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân xã Ứng Hòa khẩn trương triển khai đội hình dập lửa, cứu người bị nạn và thực hành sử dụng bình chữa cháy trong buổi diễn tập.

Cuộc diễn tập huy động sự tham gia của lực lượng nòng cốt là Công an xã Ứng Hòa, phối hợp chặt chẽ cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) khu vực 36 - Công an thành phố Hà Nội.

Sự kiện còn có sự góp mặt quan trọng của lực lượng y tế, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ và đông đảo quần chúng nhân dân sinh sống trên địa bàn. Việc huy động đa dạng các thành phần tham gia không chỉ giúp buổi diễn tập bám sát tình hình thực tiễn mà còn khẳng định vai trò trọng tâm của người dân trong mạng lưới bảo vệ an ninh trật tự và an toàn phòng, chống cháy nổ.

Tình huống giả định được đặt ra bám sát đặc thù kiến trúc, không gian sinh hoạt tại các khu dân cư hiện nay, đòi hỏi khả năng phản ứng nhanh nhạy và hiệp đồng tác chiến chuẩn xác.

Ngay khi có lệnh báo động, các lực lượng đã lập tức triển khai đội hình. Qua những hình ảnh hiện trường được ghi lại, có thể thấy rõ không khí khẩn trương, chuyên nghiệp của buổi diễn tập.

Lực lượng PCCC chuyên trách nhanh chóng triển khai đội hình lăng phun, sử dụng vòi rồng khống chế ngọn lửa từ nhiều hướng. Cùng lúc đó, các chiến sĩ cứu nạn mang theo trang thiết bị chuyên dụng và mặt nạ phòng độc khẩn trương tiếp cận hiện trường, sử dụng cáng cứu thương để đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.

Ở vòng ngoài, quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh cơ sở cũng trực tiếp thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt các đám cháy nhỏ, kịp thời cô lập nguồn nhiệt.

Bên cạnh hoạt động thực binh dập lửa, Công an xã Ứng Hòa đặc biệt chú trọng khâu tuyên truyền, hướng dẫn trực quan. Thông qua thực hành, người dân được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng sinh tồn thiết yếu và cách thức phối hợp với lực lượng chức năng khi sự cố xảy ra.

Sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động thực tế là cơ sở vững chắc để phát huy tối đa hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư, hậu cần tại chỗ. Mỗi gia đình, mỗi người dân đang dần trở thành một chủ thể tích cực, tự giác trong công tác phòng ngừa hỏa hoạn.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị, buổi diễn tập đã diễn ra an toàn tuyệt đối, đáp ứng đúng các yêu cầu kỹ thuật, chiến thuật và đạt mục tiêu đề ra.

Thành công của sự kiện tiếp tục khẳng định cam kết của lực lượng Công an xã Ứng Hòa trong việc gắn bó mật thiết với Nhân dân, không ngừng rèn luyện, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản của cộng đồng, xứng đáng với tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ".