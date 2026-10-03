Hàng nghìn người đã bị 2 đối tượng mạo danh giáo xứ và linh mục quản xứ để lừa đảo như thế nào?

Hai đối tượng: Đặng Hùng Vương và Đặng Hoàng Lợi tại cơ quan Công an.

Ngày 2-10, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã điều tra làm rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo của Đặng Hoàng Lợi và Đặng Hùng Vương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Hùng Vương và Đặng Hoàng Lợi đã bàn bạc, thống nhất sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Hai đối tượng lập Fanpage Facebook có tên: “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực” nhằm giả danh Giáo xứ Thọ Vực (tại xã Hà Linh, Hà Tĩnh) và Fanpage có tên: “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà” để giả danh Giáo xứ Đông Hòa (tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh).

Trên các Fanpage giả mạo, các đối tượng đăng tải bài viết, hình ảnh, thông tin liên quan đến hoạt động của giáo xứ, đồng thời giả danh linh mục quản xứ để tạo dựng lòng tin, kêu gọi người dân, tín đồ đóng góp kinh phí xây dựng nhà thờ. Để che giấu danh tính, gây khó khăn cho việc truy tìm, các đối tượng mua lại tài khoản ngân hàng và sim điện thoại của người khác qua mạng để tiếp nhận tiền của những người ủng hộ.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, Vương và Lợi hướng dẫn những người tin tưởng chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp. Cụ thể, hai đối tượng sử dụng các số tài khoản: 0110699914 - Vikki Bank, chủ tài khoản Tran Thanh Truc và 1802281018635 - Agribank, chủ tài khoản Dang Van Dau, cùng số điện thoại 0904018227 để liên lạc, nhận tiền ủng hộ.

Khi tiền được chuyển vào tài khoản, các đối tượng thực hiện nhiều giao dịch nhằm che giấu nguồn tiền, trong đó có việc mua thẻ cào điện thoại và giao dịch, mua bán tiền điện tử trên một số sàn giao dịch quốc tế như Bybit, Trust và Binance. Sau khi thực hiện các bước che giấu dòng tiền, các đối tượng chuyển tiền về tài khoản cá nhân để sử dụng, chia nhau tiêu xài.

Với phương thức, thủ đoạn trên, bước đầu Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, Vương và Lợi đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước. Hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Fanpage giả danh giáo xứ và thông tin của linh mục quản xứ do Vương và Lợi tạo lập để kêu gọi quyên góp xây dựng nhà thờ.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những người bị hại, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền ủng hộ vào các tài khoản ngân hàng nói trên hoặc từng giao dịch, liên hệ qua số điện thoại 0904018227 và các Fanpage giả danh: “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà” thì chủ động liên hệ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (số 268- Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.