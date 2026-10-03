Mua nhà ở xã hội: Không nộp hồ sơ thông qua tổ chức, cá nhân trung gian

Hai đối tượng chiếm đoạt khoảng 64 tỷ đồng của hơn 152 khách hàng

Ngày 1/10, tại buổi thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý III/2026, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về kết quả điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026 tại dự án CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội).

Liên danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung không ủy quyền cho cá nhân, tổ chức bên ngoài nhận tiền của khách hàng để bảo đảm quyền mua, thuê mua, thuê căn hộ tại dự án.

Kết quả điều tra, xác minh bước đầu cho thấy, Liên danh chủ đầu tư dự án nhà ở CT3 Kim Chung (Handico - Viglacera) không có mối quan hệ, không có bất kỳ thỏa thuận pháp lý hay ủy quyền nào cho Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh trong việc đứng ra nhận tiền cọc mua nhà của khách hàng.

Tại Cơ quan điều tra, Mai và Linh khai nhận không sở hữu căn hộ nào tại dự án, không quen biết hay liên hệ với các chủ đầu tư. Sau khi nhận tiền đặt cọc của các nạn nhân, hai bị can không thực hiện thủ tục liên hệ hoặc chuyển tiền cho chủ đầu tư để đặt mua căn hộ mà sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt vào mục đích cá nhân.

Trước đó, ngày 12/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số D584/QĐ-VPCQCSĐT; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, tháng 10/2025, Mai và Linh tìm hiểu thông tin công khai của chủ đầu tư và các hội nhóm môi giới bất động sản, biết khoảng 175 căn hộ nhà ở thương mại thuộc tòa CT3 Kim Chung đang chuẩn bị mở bán.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Mai và Linh đưa ra thông tin gian dối về việc chắc chắn mua được căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại cho khách hàng tại dự án CT3 Kim Chung với tỷ lệ "trúng 100%".

Hai người bàn bạc, thống nhất Mai tìm khách và nhận tiền đặt cọc, sau đó Linh sẽ liên hệ với bên kinh doanh để đặt cọc mua căn hộ bán lại cho khách hàng. Số tiền nhận đặt cọc từ 200-400 triệu đồng/căn.

Mai còn liên hệ với những người môi giới, hứa hẹn sau khi khách hàng mua thành công căn hộ sẽ được trả tiền công 20-30 triệu đồng/căn để tìm kiếm khách hàng. Khi có khách đến đặt cọc, các đối tượng ký "Hợp đồng tư vấn hồ sơ" hoặc "Hợp đồng đặt cọc giữ chỗ". Sau khi nhận tiền, Mai chuyển một phần cho Linh và giữ lại một phần để tiêu xài cá nhân.

Với hình thức này, Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh đã chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 64 tỷ đồng của trên 152 khách hàng (tính đến thời điểm hiện tại).

Minh bạch từ quy trình, không có "đường tắt"

Đáng nói, đây không phải là vụ việc lừa đảo liên quan đến nhà ở xã hội duy nhất diễn ra trong thời gian gần đây tại nhiều địa phương. Chủ động ngăn chặn tình trạng này, tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, Liên danh chủ đầu tư Handico - Viglacera xác định công khai, minh bạch là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình tổ chức bán hàng.

Liên danh chủ đầu tư khẳng định: Quá trình tổ chức bán hàng tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung công khai, minh bạch.

Ngay từ khi chuẩn bị bốc thăm, Liên danh chủ đầu tư đã thực hiện số hóa quy trình nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Danh sách khách hàng đủ điều kiện được tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra và công khai trước khi tổ chức bốc thăm.

Chương trình bốc thăm được thực hiện trực tuyến với sự tham gia, giám sát của đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị chuyên môn liên quan.

Hệ thống bốc thăm tại CT3 Kim Chung được xây dựng với cơ chế thuật toán ngẫu nhiên ba lớp, kết hợp chuỗi ngẫu nhiên do máy chủ tạo ra, chuỗi ngẫu nhiên do Tổ giám sát nhập trực tiếp tại thời điểm bốc thăm và giá trị ngẫu nhiên từ nền tảng Blockchain. Thuật toán được thẩm tra, xác thực về tính khách quan và an toàn nhằm bảo đảm kết quả được xác lập ngẫu nhiên và không thể biết trước.

Trong ngày bốc thăm, người dân trực tiếp thực hiện thao tác trên hệ thống và theo dõi kết quả. Sau khi chương trình kết thúc, kết quả được ghi nhận bằng biên bản, có Tổ giám sát và các bên liên quan ký xác nhận trước khi Liên danh chủ đầu tư công bố danh sách khách hàng trúng quyền mua, thuê mua và thuê.

Theo đại diện Liên danh chủ đầu tư, từ danh sách khách hàng đủ điều kiện, phương thức lựa chọn, công nghệ sử dụng, sự tham gia của cơ quan quản lý đến việc xác nhận và công bố kết quả đều được đặt trong một quy trình có nhiều lớp kiểm soát.

Cách làm này nhằm hạn chế tối đa nguy cơ can thiệp từ bên ngoài và không tạo ra "đất sống" cho những lời chào mời về "suất riêng", "suất nội bộ" hay "suất ngoại giao".

Quyền mua, thuê mua, thuê căn hộ được xác định thông qua quy trình công khai và bốc thăm trực tuyến với cơ chế ngẫu nhiên được kiểm soát. Liên danh chủ đầu tư không ủy quyền cho cá nhân, tổ chức bên ngoài nhận tiền của khách hàng để bảo đảm quyền mua, thuê mua, thuê căn hộ tại dự án.

Bà Nguyễn Thúy Hà, Phó giám đốc Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera điều hành tại lễ bốc thăm trực tuyến dự án CT3 Kim Chung khẳng định: Các thông tin bốc thăm trực tuyến cập nhật, hiển thị tức thì, không thể can thiệp từ bên ngoài.

Kiểm chứng thông tin qua kênh chính thức

Từ vụ việc tại CT3 Kim Chung, đại diện Liên danh chủ đầu tư cho rằng, người dân có nhu cầu tiếp cận nhà ở xã hội cần chủ động kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức của chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền; không chuyển tiền, đặt cọc hoặc giao thông tin cá nhân cho bất kỳ người nào chỉ dựa trên lời hứa về một "suất" không có trong quy trình chính thức.

Đáng nói là tại Hà Nội, các dự án nhà ở xã hội luôn được Sở Xây dựng công bố công khai kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua trên website của Sở (www.soxaydung.hanoi.gov.vn); chủ đầu tư đăng thông tin trên website của đơn vị và trên một số báo chính thống.

Sau khi thông tin được công bố công khai trên website của Sở Xây dựng Hà Nội, chủ đầu tư thực hiện kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trong mọi thông báo công bố công khai kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua của bất cứ dự án nào, Sở Xây dựng Hà Nội luôn lưu ý: Chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm duy nhất đã được công bố.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội chỉ nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư theo hướng dẫn được công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hà Nội và trang thông tin điện tử chính thức của chủ đầu tư dự án; không nộp hồ sơ thông qua tổ chức, cá nhân trung gian hoặc sàn giao dịch không được ủy quyền.

Người đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải cam kết chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ cũng như việc đáp ứng đầy đủ đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định hiện hành. Mỗi hộ gia đình, cá nhân không được đồng thời đăng ký mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm.

Chủ đầu tư chỉ được huy động vốn, thu tiền ứng trước của khách hàng sau khi dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội theo quy định. Các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, nhận đặt cọc hoặc thực hiện hành vi trái quy định pháp luật đều bị nghiêm cấm.

Sở Xây dựng Hà Nội luôn khuyến cáo "người dân không thực hiện giao dịch chuyển nhượng nhà ở xã hội trái quy định và không đăng ký, nộp hồ sơ tại các địa điểm không được chủ đầu tư công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hà Nội".