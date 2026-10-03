Cuộc chiến Mbappe - PSG khép lại

Mbappe và PSG tiếp tục đối đầu về pháp lý ngay cả sau khi tiền đạo người Pháp chuyển sang Real Madrid.

Theo AS, các thẩm phán điều tra tại Paris đã đình chỉ vụ việc liên quan cáo buộc PSG quấy rối tâm lý Mbappe. Quyết định được đưa ra từ cuối tháng 5 nhưng gần đây mới được công bố rộng rãi.

Mbappe nộp đơn ngày 16/5/2025, cho rằng PSG gây sức ép và có hành vi quấy rối tâm lý trong giai đoạn hè 2023. Khi đó, tiền đạo người Pháp bị tách khỏi đội một sau khi thông báo không gia hạn hợp đồng.

Sau đó, Mbappe rút đơn. Theo L'Equipe, các thẩm phán nhận định không còn đủ căn cứ để tiếp tục điều tra, trong khi việc người tố cáo không còn theo đuổi vụ việc cũng khiến quá trình xác minh khó đi tiếp.

Việc vụ án bị đình chỉ không đồng nghĩa PSG được tuyên trắng án sau một phiên xét xử. Hồ sơ khép lại ở giai đoạn điều tra vì cơ quan chức năng cho rằng không đủ cơ sở để tiếp tục.

Ở tranh chấp lao động, Mbappe giành phần thắng rõ ràng hơn. Sau khi rời PSG để gia nhập Real Madrid theo dạng tự do hè 2024, anh yêu cầu đội bóng cũ thanh toán các khoản lương, thưởng và tiền nghỉ phép mà mình cho là chưa được chi trả.

Ngày 16/12/2025, tòa lao động Paris buộc PSG trả cho Mbappe gần 61 triệu euro. Đội bóng thủ đô Pháp không kháng cáo, đồng nghĩa phán quyết có hiệu lực và tranh chấp tài chính giữa hai bên cũng khép lại.

Mbappe từng có bảy mùa giải gắn bó với PSG và trở thành chân sút số một lịch sử CLB trước khi chia tay trong căng thẳng về hợp đồng. Hai năm sau khi anh sang Real Madrid, những bất đồng pháp lý còn lại giữa hai bên về cơ bản đã được giải quyết.