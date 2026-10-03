Phát hiện con gái 12 tuổi bị cưỡng bức, người cha đoạt mạng sống kẻ đồi bại

Mới đây, tòa án Malaysia đã đưa ra kết luận liên quan đến vụ một người đàn ông Indonesia chém chết người bị cáo buộc cưỡng bức con gái 12 tuổi của mình. Vụ việc từng gây xôn xao dư luận tại nước này.

Theo thông tin được Mothership đăng tải, sự việc xảy ra hơn 2 năm trước tại Tawau, Malaysia. Người cha 30 tuổi được cho là đã phát hiện con gái mình, khi đó mới 12 tuổi, bị một người đàn ông cưỡng bức.

Theo New Straits Times (NST), cô bé kể với mẹ rằng vụ việc xảy ra trên đường trở về nhà sau một buổi tụ tập vào ngày 31/8/2024.

Con gái bị cưỡng bức, bố vác dao đi tìm thủ phạm rồi làm một việc gây rúng động. Ảnh minh họa.

Sau khi biết chuyện, người cha mang theo dao phát cỏ đi tìm người bị cáo buộc cưỡng bức con gái. Ông truy đuổi người này đến một chuồng gà rồi dùng dao chém nhiều nhát.

Người đàn ông 33 tuổi tử vong trong khoảng thời gian từ 19 giờ 30 ngày 31/8 đến 12 giờ trưa ngày hôm sau.

Kết quả thăm khám tại bệnh viện cho thấy cô bé có một vết rách mới ở vùng kín. Cơ quan chức năng sau đó xác định danh tính người bị cáo buộc cưỡng bức thông qua xét nghiệm ADN. Mẫu ADN thu được từ phần móng tay đã cắt của cô bé trùng khớp với mẫu tinh dịch được phát hiện trên đồ lót của nạn nhân.

Theo NST, người cha bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 2/9/2024. Malay Mail đưa tin, ban đầu ông bị truy tố về tội giết người, nhưng sau đó cáo buộc được thay đổi thành hành vi gây tử vong không cấu thành tội giết người. Tại phiên tòa mới đây, bị cáo được tuyên mức án 13 năm tù. Thời hạn chấp hành án được tính từ ngày 2/9/2024, thời điểm người cha bị bắt giữ.

Tòa án đồng thời yêu cầu bàn giao người cha cho Cục Nhập cư sau khi ông hoàn tất thời gian chấp hành án tù. Theo quy định, với hành vi này, người đàn ông có thể phải chịu mức phạt tù lên tới 30 năm, kèm theo hình phạt tiền.