Phát hiện chim quý hiếm trong vườn, người dân làm ngay việc này

Công an xã Bảo Lâm 2 phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao cá thể diều hoa Miến Điện cho đại diện Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Ảnh: CALĐ.

Công an xã Bảo Lâm 2 thông tin, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Bảo Lâm 2 và Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) tiếp nhận, làm thủ tục và bàn giao một cá thể diều hoa Miến Điện (tên khoa học Spilornis cheela) cho đại diện Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Trước đó, trong quá trình làm vườn trên địa bàn xã Bảo Lâm 2, anh Trần Trọng Diện (SN 1986) phát hiện một cá thể chim diều hoa Miến Điện.

Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh Diện đã chủ động liên hệ Công an xã Bảo Lâm 2 để giao nộp, đề nghị cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng xác định cá thể Diều hoa Miến Điện thuộc Nhóm IB trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Cá thể có trọng lượng khoảng 2kg. Khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cá thể diều hoa Miến Điện được bàn giao cho đại diện Vườn quốc gia Bù Gia Mập để tiếp tục chăm sóc, cứu hộ và thực hiện các biện pháp xử lý, bảo tồn phù hợp theo quy định.