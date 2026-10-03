Cảnh giác chiêu trò 'làm nhanh' phiếu lý lịch tư pháp

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện các tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội quảng cáo dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp với những lời mời như “nhanh”, “lấy ngay”, “không cần thủ tục”. Những quảng cáo đánh vào nhu cầu cần hoàn thiện hồ sơ gấp của người dân, song tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến lừa đảo, làm giả giấy tờ và đánh cắp thông tin cá nhân.

Đáng chú ý, rủi ro không chỉ dừng lại ở những lời quảng cáo trên mạng. Theo Công an tỉnh Quảng Trị, một số người dân đã gọi điện phản ánh việc bị lừa đảo sau khi sử dụng các dịch vụ này. Có trường hợp đã chuyển tiền nhưng không nhận được phiếu lý lịch tư pháp; trường hợp khác nhận được phiếu nhưng sau đó phát hiện là giấy tờ giả.

Nguồn: Công an tỉnh Quảng Trị

Từ những trường hợp trên, cơ quan Công an cảnh báo người dân cần thận trọng trước các dịch vụ trung gian được giới thiệu trên mạng xã hội. Lợi dụng nhu cầu muốn rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, các đối tượng có thể yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng. Ngoài việc chiếm đoạt tiền, các đối tượng còn có thể cung cấp phiếu lý lịch tư pháp giả để lừa người sử dụng dịch vụ.

Để tránh rơi vào những kịch bản này, người có nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp được khuyến cáo thực hiện qua các kênh chính thức gồm ứng dụng VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia, thay vì tìm đến các dịch vụ trung gian được quảng cáo trên mạng xã hội.

Theo hướng dẫn của Công an tỉnh Quảng Trị, với tài khoản định danh điện tử mức độ 2, người dân có thể thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Quá trình từ kê khai thông tin, nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí đến theo dõi tình trạng giải quyết đều có thể thực hiện trực tuyến.

Người dân cũng cần nắm rõ thời gian xử lý hồ sơ để tránh bị những lời quảng cáo “lấy ngay” đánh vào tâm lý cần giấy tờ gấp. Theo đó, thời hạn giải quyết thông thường là 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ.

Đối với trường hợp cần xác minh về người đã cư trú ở nhiều nơi, có thời gian cư trú ở nước ngoài, là người nước ngoài hoặc thuộc trường hợp phải xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích, thời hạn giải quyết không quá 15 ngày.

Với hồ sơ được thực hiện trực tuyến, phiếu lý lịch tư pháp điện tử sẽ được cấp cho người dân. Bản điện tử và bản giấy có giá trị theo quy định; trên phiếu điện tử có mã QR phục vụ việc kiểm tra, xác thực thông tin.

Trước những nguy cơ từ các dịch vụ được quảng cáo trên mạng xã hội, Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị người dân không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng và không chuyển tiền cho các tài khoản quảng cáo dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Khi phát hiện tài khoản hoặc cá nhân có dấu hiệu môi giới, làm giả phiếu lý lịch tư pháp hoặc thực hiện hành vi lừa đảo, người dân cần thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.

Việc thực hiện thủ tục qua VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia không chỉ giúp người dân chủ động kê khai, nộp hồ sơ và theo dõi quá trình giải quyết mà còn tránh những rủi ro phát sinh khi tìm đến các dịch vụ “nhanh”, “lấy ngay” được quảng cáo trên mạng xã hội.