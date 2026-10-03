Barca nguy cơ bị trục xuất khỏi Cúp C1

Barcelona nguy cơ đối mặt án phạt nặng từ UEFA.

Barcelona đang đối mặt với sức ép mới từ UEFA liên quan đến bê bối Negreira, sau khi Real Madrid chuyển giao hơn 50.000 trang tài liệu nhằm củng cố hồ sơ khiếu nại.

Vụ việc bắt nguồn từ các khoản thanh toán tổng cộng khoảng 8,4 triệu euro mà Barcelona thực hiện trong giai đoạn 2001-2018 cho công ty của José María Enríquez Negreira, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài Tây Ban Nha.

Barcelona khẳng định đây là chi phí cho các báo cáo kỹ thuật về trọng tài, trong khi cơ quan điều tra và các đối thủ đặt nghi vấn về mục đích của những khoản tiền này.

Theo thông tin mới nhất, UEFA đã chỉ định bộ phận thanh tra xem xét hồ sơ và các tài liệu liên quan. Tuy nhiên, quá trình này mới đang ở giai đoạn điều tra và chưa có quyết định chính thức về việc Barcelona bị cấm thi đấu tại các cúp châu Âu.

Nếu UEFA xác định Barcelona có hành vi ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các trận đấu, CLB có thể đối mặt với các biện pháp kỷ luật theo quy định hiện hành. Mức phạt cụ thể, nếu có, sẽ chỉ được xác định sau khi quá trình điều tra và giải trình hoàn tất.