Cụ ông 82 tuổi mang dao trèo lên ngọn cây, công an nhanh chóng hỗ trợ

Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 17h15 ngày 19/9/2026, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được tin báo khẩn cấp của chị N.T.H. (sinh năm 1992, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) về việc bố đẻ là ông N.V.P. (82 tuổi) có biểu hiện bất thường.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, dù gia đình và người dân xung quanh đã nhiều lần khuyên can, ông P. vẫn không nhận thức được mức độ nguy hiểm. Cụ ông mang theo dao trèo lên ngọn cây để chặt cành trong tình trạng mất kiểm soát.

Hình ảnh cụ ông 82 tuổi bị lẫn, đang chặt cây trên cao rất nguy hiểm

Do ở vị trí cao, lại sử dụng vật sắc nhọn, ông P. có nguy cơ trượt ngã hoặc gặp sự cố bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác tuần tra của Công an phường Vĩnh Tuy gồm Đại úy Ngô Trung Hiếu và Trung tá Lê Nam Thắng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nhận thấy tình huống tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, các cán bộ công an đã chủ động tiếp cận, kiên trì trò chuyện, vận động nhằm ổn định tâm lý cho cụ ông.

Sau một thời gian thuyết phục, lực lượng chức năng phối hợp cùng gia đình đưa ông P. từ trên cây xuống mặt đất an toàn.

Sau sự việc, cụ ông được gia đình chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Việc xử lý kịp thời đã giúp ngăn chặn nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Hình ảnh cán bộ chiến sỹ Công an phường Vĩnh Tuy hỗ trợ cụ P. xuống mặt đất an toàn

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ, chị N.T.H. - con gái cụ ông - sau đó đã viết thư cảm ơn tập thể Công an phường Vĩnh Tuy.

Trong thư, gia đình bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của lực lượng công an khi nhanh chóng có mặt, hỗ trợ gia đình xử lý tình huống nguy hiểm.

Sự việc cũng cho thấy vai trò của lực lượng công an cơ sở trong việc kịp thời hỗ trợ người dân khi xảy ra những tình huống bất ngờ, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh trật tự tại địa bàn.