Không phải để vừa lòng phụ huynh

Làm thế nào để mỗi ngày đến trường của trẻ đều là niềm vui - đó mới là điều quan trọng

Trên các diễn đàn giáo dục, mạng xã hội mấy hôm nay, nhiều giáo viên chia sẻ rằng, nếu giao bài thì bị phản ánh, không giao lại có phụ huynh hỏi: “Sao hôm nay cô không cho bài”, vậy giáo viên phải làm sao mới vừa lòng tất cả? Tôi nghĩ, câu chuyện không nên đặt theo cách ấy. Bởi mục tiêu của giáo viên không phải là làm sao để vừa lòng tất cả phụ huynh, mà là làm sao để việc dạy học phù hợp với học sinh.

Tôi là phụ huynh có con đang học tiểu học, đồng thời công việc cũng có liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Tôi hiểu công việc của giáo viên không nhẹ nhàng. Một bài tập về nhà, nếu giúp học sinh củng cố kiến thức, khắc phục phần còn yếu thì hoàn toàn có lý do để giao. Tôi cũng rất trân trọng những giáo viên như vậy.

Có những cô giáo sau giờ lên lớp vẫn dành thời gian nghĩ bài, soạn bài, in phiếu, hôm sau thu lại, kiểm tra, sửa từng lỗi. Đó là phần việc thêm. Nếu xuất phát từ mong muốn học sinh tiến bộ, sự tận tâm ấy rất đáng được ghi nhận. Và tôi tin phụ huynh có thể cảm nhận được điều đó.

Nhưng cũng cần nhìn ở chiều ngược lại: không phải cứ giao nhiều bài tập thì đồng nghĩa với giáo viên tận tâm. Thực tế có những trường hợp bài tập được giao khá nhiều nhưng hôm sau giáo viên không kiểm tra, không sửa lỗi. Có những bài vượt quá khả năng của học sinh, khiến cha mẹ phải ngồi hàng giờ để kèm con. Trẻ học cả ngày, tối về tiếp tục đối mặt với một lượng bài quá lớn thì rất dễ mệt mỏi, thậm chí sợ học.

Giáo viên không cần làm mọi thứ để vừa lòng phụ huynh. (Ảnh tư liệu)

Đặc biệt, nếu việc giao bài quá mức còn trở thành cách gây áp lực để học sinh phải đi học thêm thì đó lại là một câu chuyện khác. Vì vậy, phụ huynh khi “có ý kiến” không có nghĩa là họ không muốn con học. Là cha mẹ, họ có quyền quan tâm con mình đang học gì, học bao nhiêu và việc học ấy có phù hợp với lứa tuổi hay không. Tôi nghĩ, điều phụ huynh mong muốn ở giáo viên cũng không quá xa vời: sự công tâm, trách nhiệm và chừng mực.

Một bài tập đúng lúc, vừa sức, có mục đích và được kiểm tra, hướng dẫn sẽ khác hẳn việc giao bài theo kiểu “càng nhiều càng tốt”. Vì vậy, tôi không đồng tình với cách nhìn rằng giáo viên làm thêm vì học sinh rồi phải thấp thỏm vì sợ phụ huynh “phản ánh”. Nếu thấy việc giao bài chưa phù hợp, phụ huynh nên trao đổi trực tiếp với giáo viên trước. Nhiều chuyện có thể giải quyết từ một cuộc nói chuyện thẳng thắn, thay vì đưa lên mạng xã hội rồi khiến sự việc đi xa. Giáo viên có chuyên môn, phụ huynh có góc nhìn từ việc học của con; hai bên nên cùng trao đổi để tìm cách phù hợp nhất cho học sinh.

Ở đâu cũng có người tận tâm và cũng có trường hợp chưa làm tốt. Nghề giáo cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Vì thế, không nên từ một trường hợp phụ huynh phản ánh mà nhìn tất cả giáo viên bằng sự nghi ngờ. Nhưng cũng không nên vì muốn bảo vệ giáo viên mà xem mọi phản ánh của phụ huynh là phiền hà.

Tôi càng không nghĩ giáo viên phải hỏi từng phụ huynh có đồng ý cho con làm bài tập về nhà hay không. Giáo dục không thể vận hành theo cách ấy. Nhưng trước khi giao bài, giáo viên cũng nên tự hỏi: Học sinh có thực sự cần bài này không? Lượng bài có phù hợp không? Bài tập có giúp các em hiểu bài hơn không? Và khi đã giao, giáo viên nên kiểm tra, hướng dẫn, sửa lỗi. Những câu hỏi ấy quan trọng hơn câu hỏi “làm sao để vừa lòng phụ huynh?”. Bởi giáo dục không phải là cuộc tìm kiếm sự hài lòng của người lớn.

Giáo viên không cần làm mọi thứ để vừa lòng phụ huynh (Ảnh tư liệu minh họa, không liên quan nội dung bài viết)

Giáo viên không cần làm mọi thứ để vừa lòng phụ huynh. Phụ huynh cũng không nên đòi hỏi giáo viên phải chiều theo mọi mong muốn của mình. Điều cả hai phía cần hướng đến là một đứa trẻ được học tập phù hợp, được rèn luyện nhưng cũng được nghỉ ngơi, được khích lệ thay vì chịu thêm áp lực.

Nếu giáo viên làm việc bằng sự công tâm, trách nhiệm và tận tình, tôi tin phần lớn phụ huynh sẽ nhìn thấy và trân trọng điều đó. Khi cùng đặt lợi ích của học sinh lên trước, nhiều khác biệt giữa giáo viên và phụ huynh cũng sẽ dễ tìm được tiếng nói chung.