Việt Nam giành 6 Huy chương Vàng tại IOAA 2026

Kỳ thi IOAA 2026 diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/10 tại Hà Nội, quy tụ hơn 300 thí sinh đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một trong những kỳ thi Olympic khoa học quốc tế có quy mô lớn, với yêu cầu chuyên môn cao trong lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn dành cho học sinh trung học phổ thông.

Các thí sinh trải qua nhiều nội dung thi gồm lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ.

10/10 học sinh Việt Nam giành huy chương

Tại IOAA 2026, với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam có hai đội tham dự gồm Đội Việt Nam 1 (đội chính thức) và Đội Việt Nam 2 (Guest Team), với tổng cộng 10 học sinh.

Kết quả, cả 10 học sinh Việt Nam đều giành huy chương, đạt tỷ lệ 100%. Toàn đoàn giành 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc. Trong đó, Đội Việt Nam 1 giành 2 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc; Đội Việt Nam 2 giành 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc.

Các thí sinh Việt Nam tham dự IOAA 2026. (Ảnh: LV)

Ban tổ chức trao tổng cộng 51 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc, 60 Huy chương Đồng và 22 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Ngoài ra, các giải thưởng đặc biệt được trao cho thí sinh có tổng điểm cao nhất, thí sinh xuất sắc nhất phần thi Lý thuyết, thí sinh xuất sắc nhất phần thi Thực hành, một nhóm chiến thắng cuộc thi Đồng đội gồm 7 thí sinh và 5 đội chiến thắng cuộc thi Poster.

Thành tích của đoàn Việt Nam là kết quả của quá trình tuyển chọn, tập huấn và bồi dưỡng nghiêm túc, cùng sự nỗ lực của các học sinh, ban huấn luyện, chuyên gia và giáo viên. Kết quả cũng cho thấy sự phối hợp chuyên môn giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và trường đại học trong phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Gắn đam mê khoa học với giao lưu quốc tế

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định mỗi thành tích đạt được là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, năng lực và quyết tâm vượt qua thử thách của các thí sinh.

Theo bà Vũ Thu Hà, việc được lựa chọn tham dự IOAA là một dấu mốc đáng tự hào đối với mỗi học sinh. Những trải nghiệm trong các bài thi, những điều học hỏi từ bạn bè quốc tế và những giới hạn được vượt qua sẽ trở thành hành trang cho chặng đường phía trước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội mong các thí sinh tiếp tục giữ vững niềm tin, không ngừng học hỏi và bền bỉ theo đuổi con đường khoa học mình yêu thích. Bà đồng thời ghi nhận sự dìu dắt của các thầy cô giáo, nhà khoa học cũng như sự đồng hành của gia đình và nhà trường trong quá trình nuôi dưỡng đam mê, phát triển tài năng của các em.

Bà Vũ Thu Hà cho rằng việc Hà Nội đăng cai IOAA 2026 cũng là dịp để thành phố giới thiệu với các thí sinh và bạn bè quốc tế về lịch sử, văn hóa Việt Nam và Hà Nội, đồng thời tạo cơ hội để các đoàn chia sẻ những nét đẹp của đất nước mình.

Những trải nghiệm đó góp phần làm nên ý nghĩa của IOAA 2026, nơi niềm say mê khoa học được kết nối với tinh thần cởi mở, tôn trọng và hợp tác. Thành phố Hà Nội mong các thí sinh mang theo những kỷ niệm đẹp về đất nước, con người Việt Nam và trở lại Hà Nội trong những dịp học tập, nghiên cứu, hợp tác trong tương lai.