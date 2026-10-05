Phòng, chống ma túy từ những bài học gần gũi

Học sinh Trường THPT Đạ Tẻh thực hiện tiểu phẩm về phòng, chống ma túy

Nội dung tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu

Tại chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phòng, chống ma túy học đường ở Trường THPT Đạ Tẻh (xã Đạ Tẻh), tiểu phẩm “Đôi cánh nhuốm mực” do học sinh Chi đoàn 11B3 thực hiện đã tạo sự chú ý bằng chính những câu chuyện gần gũi với lứa tuổi học trò. Một lời rủ rê của bạn bè, phút tò mò muốn thử hay tâm lý muốn chứng tỏ bản thân... những tình huống tưởng như rất nhỏ lại có thể trở thành điểm khởi đầu của những rủi ro lớn. Qua tiểu phẩm, học sinh được đặt vào những tình huống cụ thể để nhận ra nguy cơ, biết nói không và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Sau đó, phần giao lưu với báo cáo viên tiếp tục đưa các em đến với những câu hỏi về pháp luật, cách nhận diện nguy cơ và xử lý tình huống. Học sinh không chỉ nghe mà trực tiếp suy nghĩ, trả lời và trao đổi. Nhờ vậy, những kiến thức vốn khô khan trở nên dễ tiếp nhận hơn và giúp các em hình thành kỹ năng ứng xử trước những tình huống có thể gặp trong thực tế.

Cách tuyên truyền này cũng được Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo (phường Phú Thủy) triển khai thông qua tiểu phẩm, giao lưu, hỏi đáp và ký cam kết không sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy hoặc xúi giục người khác tham gia.

Em Nguyễn Đoàn Tâm Viên, học sinh lớp 10 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo chia sẻ: “Em thấy nội dung tuyên truyền được đổi mới, dễ hiểu và gần gũi. Qua buổi tuyên truyền, em nắm được những kiến thức cần thiết để tự bảo vệ bản thân và tuyên truyền cho người thân”.

Học sinh Trường THPT Đạ Tẻh trả lời câu hỏi tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường

Đưa phòng ngừa thành kỹ năng

Năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Tiểu dự án 03 “Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2025 - 2030”, thuộc Dự án 07 chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy. Mục tiêu được đặt ra là nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên. Phát huy vai trò của nhà trường trong phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Theo kế hoạch, 100% cơ sở giáo dục triển khai tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; 100% cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được tập huấn. Ngành Giáo dục dự kiến tuyên truyền tại 21 đơn vị, tổ chức 3 lớp tập huấn cấp tỉnh, tăng cường kiểm tra, giám sát và cử đội ngũ cốt cán tham gia tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Theo bà Nguyễn Thị Thu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường được khuyến khích tổ chức diễn đàn trải nghiệm, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền trực quan và lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy trong các môn học chính khóa.

Cùng với đó, ngành Giáo dục phối hợp với Công an tỉnh tổ chức các chuyên đề tại cơ sở giáo dục. Xây dựng phóng sự, chuyên mục giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả. Đồng thời, tận dụng cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội để đưa kiến thức pháp luật đến với học sinh theo cách gần gũi hơn.

Học sinh Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo hào hứng trả lời câu hỏi về phòng, chống ma túy

Cùng với đó, 2 hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” dành cho học sinh và “Chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy” dành cho cán bộ quản lý, giáo viên cũng được tổ chức trong năm 2026. Qua đó, tạo thêm cơ hội để kiến thức được chuyển hóa thành kỹ năng và hành động.

Phòng, chống ma túy trong trường học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà quan trọng hơn là giúp học sinh hình thành kỹ năng tự bảo vệ. Từ những bài học gần gũi, các em biết nhận diện nguy cơ, biết nói không và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Đó cũng là cách để phòng ngừa ma túy bắt đầu từ chính mỗi học sinh.