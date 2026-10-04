Học sinh Phú Thọ giành Huy chương Bạc Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Em Đinh Quang Dũng, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, nhận Huy chương Bạc từ Ban tổ chức.

Đây là lần đầu tiên học sinh Phú Thọ được lựa chọn tham dự Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế và đã đạt thành tích cao.

IOAA 2026 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25/9 đến 5/10, với sự tham dự của 309 thí sinh xuất sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh tranh tài qua các nội dung lý thuyết, xử lý và phân tích số liệu, quan sát bằng kính thiên văn, thi tại nhà chiếu hình vũ trụ và thi đồng đội.

Theo Ban tổ chức, ở các phần thi cá nhân, có 51 thí sinh giành Huy chương Vàng, 48 thí sinh giành Huy chương Bạc, 60 thí sinh giành Huy chương Đồng và 22 thí sinh được trao giải Khuyến khích. Kỳ thi cũng trao các giải thưởng đặc biệt cho những thí sinh có thành tích nổi bật ở từng nội dung.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng hoa chúc mừng em Đinh Quang Dũng.

Lãnh đạo Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng em Đinh Quang Dũng.

Thành tích của Đinh Quang Dũng là dấu ấn đáng ghi nhận của học sinh Phú Thọ tại một kỳ thi quốc tế về lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh.

IOAA 2026 là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai, qua đó tạo cơ hội để học sinh Việt Nam giao lưu, tranh tài với những học sinh xuất sắc trên thế giới, đồng thời góp phần lan tỏa niềm đam mê khoa học và giáo dục STEM.