Học tập suốt đời - nền tảng hình thành xã hội học tập trong kỷ nguyên mới

TPHCM ban hành dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ học tập, nghiên cứu và hỗ trợ học phí đối với lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm trên địa bàn TPHCM. Theo đó, sinh viên thường trú tại TPHCM và tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, cam kết làm việc tại TPHCM sau khi tốt nghiệp sẽ được hỗ trợ học phí tối đa 40 tháng khi theo học bậc đại học (ĐH), tối đa 30 tháng khi học bậc CĐ và 10-20 tháng với các bậc khác.