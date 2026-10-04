Học tập suốt đời - nền tảng hình thành xã hội học tập trong kỷ nguyên mới
Trong một thế giới liên tục thay đổi bởi khoa học, công nghệ và những yêu cầu mới của thị trường lao động, tri thức không thể chỉ được tích lũy trong những năm tháng ở nhà trường. Học tập đang trở thành một hành trình xuyên suốt cuộc đời, từ cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng đến chủ động thích ứng với những biến chuyển của xã hội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoc-tap-suot-doi-nen-tang-hinh-thanh-xa-hoi-hoc-tap-trong-ky-nguyen-moi-420766.htm