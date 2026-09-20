Không nhận ra Tom Cruise

Trong Trailer Digger được công bố hồi tháng 7, Tom Cruise gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác lạ để vào vai Digger Rockwell, một ông trùm dầu mỏ kiêm tỷ phú vô tình gây ra cuộc khủng hoảng sinh thái trên phạm vi toàn cầu.

Tom Cruise trong vai tỉ phú lập dị Digger Rockwell của bộ phim Digger. Ảnh: Chụp màn hình phim Digger

Nam diễn viên 64 tuổi xuất hiện với mái tóc bạc, vẻ ngoài lão hóa đáng kinh ngạc, gương mặt được hóa trang bằng các bộ phận giả để trông già nua và nặng cân hơn đáng kể so với hình ảnh quen thuộc. Trong poster chính thức của phim, Tom Cruise mặc vest, đội mũ cao bồi, cầm một chiếc xẻng và đứng trên mô hình trái đất.

Diện mạo mới của tài tử nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng, cho rằng gần như không thể nhận ra Tom Cruise trong tạo hình này.

Ngày 18/9, trong podcast New Heights, Tom Cruise đã chia sẻ cụ thể hơn về quá trình tạo nên diện mạo cho vai diễn mới. Tài tử cho biết ở lần thử đầu tiên, đội ngũ tóc và hóa trang mất tới 6 giờ để hoàn thiện tạo hình mỗi ngày.

Tom Cruise chia sẻ quá trình hóa trang cho Digger. Ảnh: New Heights.

"Lần đầu chúng tôi thực hiện phần hóa trang, nó mất 6 giờ. Tôi bắt đầu tính toán. Một ngày chỉ có 24 giờ và tôi cần tìm cách thực hiện mọi thứ hiệu quả hơn", Cruise chia sẻ.

Theo nam diễn viên, anh cần ngủ ít nhất 6 giờ mỗi đêm, trong khi một ngày quay phim có thể kéo dài khoảng 12 giờ. Nếu tiếp tục dành thêm 6 giờ cho khâu chuẩn bị, lịch làm việc gần như không còn khoảng trống. Cruise vì thế cùng ê-kíp tìm cách rút ngắn đáng kể quy trình này.

Nam diễn viên sử dụng một tấm bảng để liệt kê từng bộ phận hóa trang, đồng thời bố trí người dùng đồng hồ bấm giờ cho từng công đoạn. Mỗi phần liên tục được tính thời gian, sau đó đội ngũ hóa trang luyện tập để thao tác nhanh hơn.

Ban đầu, các thành viên trong ê-kíp cho rằng mục tiêu này khó thực hiện. Cruise kể họ từng nói: "Không, chúng tôi sẽ không làm thế đâu, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra". Nam diễn viên đáp lại: "Nếu các bạn nói không, rằng mình không thể làm được, thì các bạn sẽ chẳng bao giờ đạt tới đó".

Sau nhiều lần thực hành và điều chỉnh, thời gian hoàn thiện toàn bộ tạo hình được rút từ 6 giờ xuống còn chưa đầy 1 giờ mỗi ngày.

"Từng phần đều được bấm giờ nhiều lần, sau đó họ luyện tập. Tôi thích bước vào một hệ thống, nghiên cứu nó rồi tìm cách làm tốt hơn và hiệu quả hơn", Cruise nói.

Bên cạnh mái tóc và lớp hóa trang đặc biệt trên gương mặt, Tom Cruise còn phải mặc bộ đồ độn để tạo thân hình lớn hơn. Nam diễn viên cho biết anh thường xuyên đổ mồ hôi dưới các lớp hóa trang, phải nghỉ để dùng quạt làm mát. Trọng lượng tăng thêm cũng tạo áp lực lên đầu gối và cơ thể trong quá trình ghi hình.

Ảnh: Reuters

Digger là phim hài đen pha châm biếm, xoay quanh Digger Rockwell, ông trùm dầu mỏ được mô tả là "người quyền lực nhất thế giới". Sau khi công ty của mình gây ra một thảm họa sinh thái có nguy cơ đẩy thế giới tới bờ vực chiến tranh hạt nhân, Digger lao vào cuộc chạy đua nhằm khắc phục hậu quả, đồng thời tìm cách chứng minh mình chính là người có thể cứu nhân loại.

Tom Cruise đảm nhận vai chính, bên cạnh Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg và Jesse Plemons. Sophie Wilde, Emma D'Arcy, Robert John Burke và Burn Gorman cũng góp mặt.

Tại buổi giao lưu với khán giả ở Los Angeles (Mỹ) hôm 10/7, Tom Cruise cho biết Digger là dự án độc đáo nhất trong sự nghiệp của mình: "Tôi chưa từng tham gia bộ phim nào thử thách mình theo cách này. Và Alejandro cũng vậy. Khi xem bộ phim, mọi người sẽ thấy đây là một tác phẩm hoàn toàn nguyên bản".

Về phía đạo diễn Alejandro González Iñárritu, ông cho biết Tom Cruise luôn là lựa chọn hàng đầu cho vai chính. Hai người đã mong muốn hợp tác với nhau từ đầu những năm 2000. Nhà làm phim người Mexico cũng dành nhiều lời khen cho Tom Cruise, không chỉ vì tài năng diễn xuất mà còn bởi tính cách và sự chuyên nghiệp ngoài đời.

Trước đó, tại sự kiện CinemaCon hồi tháng 4, Tom Cruise tiết lộ anh mất tới 40 năm trong nghề để đủ trải nghiệm khắc họa những tầng lớp tính cách phức tạp của nhân vật Digger. Nam diễn viên mô tả đây là một bộ phim "điên rồ, hài hước" và bày tỏ sự háo hức được giới thiệu tác phẩm đến khán giả.

Minh Hoa(t/h)