Top 7 phim cổ trang Trung Quốc được khán giả xem lại nhiều lần

Không ít phim cổ trang hiện nay sở hữu bối cảnh cầu kỳ nhưng lại khiến khán giả mất kiên nhẫn vì tiết tấu dài dòng, nội dung thiếu điểm nhấn. Bên cạnh đó, một số tác phẩm có chất lượng sản xuất chưa đồng đều, khó tạo động lực để người xem theo dõi đến cuối.

Trong số những bộ phim cổ trang được khán giả nhắc đến trong những năm gần đây, Lan Hương Như Cố của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa thuộc nhóm tác phẩm có cách xây dựng câu chuyện theo hướng càng xem càng cuốn. Bộ phim được chấm mức độ "gây nghiện" 3/5 sao, trong khi Trục Ngọc của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đạt 4/5 sao.

Đáng chú ý, Nhạn Hồi Thời của Trần Đô Linh và Tân Vân Lai cũng được đánh giá ở mức 5/5 sao nhờ cách mở đầu trực diện, liên tục tạo ra những tình huống khiến người xem muốn theo dõi tiếp.

1. Lan Hương Như Cố

Lan Hương Như Cố là một trong những bộ phim cổ trang gây chú ý với mô-típ đấu đá nội trạch và hành trình nghịch tập của nữ chính. Ảnh: NSX

Đàm Tùng Vận vào vai một cô gái xuất thân thấp bé, từng bước tìm cách thay đổi số phận và vươn lên trong một gia tộc nhiều biến cố. Phim không lựa chọn cách đẩy tiết tấu quá nhanh. Ngay tập đầu, câu chuyện dành khá nhiều thời lượng để giới thiệu thân thế và hoàn cảnh của nữ chính. So với những tác phẩm đấu trạch nổi bật như Mặc Vũ Vân Gian hay Cửu Trọng Tử, Lan Hương Như Cố có phần chậm hơn ở giai đoạn mở đầu.

Tuy nhiên, khi câu chuyện dần mở rộng, những mâu thuẫn trong gia tộc liên tục được đẩy lên. Bộ phim kết hợp không khí cổ trang với các màn đấu trí và những tình huống xung đột được cài vào từng tập, tạo cảm giác càng theo dõi càng muốn biết diễn biến tiếp theo.

Câu chuyện xoay quanh Thẩm Gia Lan và Lâm Cẩm Kỳ, những người từng có hôn ước nhưng biến cố trên triều đình khiến gia đình Thẩm Gia gặp đại họa. Lâm gia vì muốn tự bảo vệ mình đã kết thân với một gia đình quyền thế khác. Gia Lan may mắn sống sót, sau đó phải mang thân phận Hứa Lan Hương và trở thành một nha hoàn trong Lâm phủ.

2. Trục Ngọc

Nếu Lan Hương Như Cố cần một khoảng thời gian để câu chuyện đi vào guồng thì Trục Ngọc lại tạo sự chú ý ngay từ những phút đầu. Ảnh: iQIYI

Bộ phim không cố tình sử dụng những tình tiết gây sốc liên tục để giữ chân người xem, nhưng tiết tấu mở đầu khá nhanh. Ngay tập đầu, nam nữ chính đã nhanh chóng gặp nhau, thậm chí nữ chính còn đưa nam chính về nhà. Cách kể chuyện trực diện giúp khán giả dễ dàng bước vào mạch phim mà không phải chờ đợi quá lâu.

Bên cạnh nội dung, chất lượng hình ảnh và bối cảnh cổ trang cũng là yếu tố được chú ý. Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi tạo nên một cặp đôi có nhiều tương tác, góp phần giúp mạch tình cảm của phim trở nên dễ theo dõi.

Trục Ngọc kể về Phàn Trường Ngọc, con gái một gia đình làm nghề đồ tể, và Tạ Chinh, một vị Hầu gia rơi vào cảnh khốn cùng. Hai người tình cờ gặp nhau giữa trời tuyết, mỗi người đều mang trong mình một mục đích riêng. Một người phải gánh trách nhiệm gia đình sau khi mất cha mẹ, người còn lại che giấu thân phận để tìm cách trả mối thù kéo dài 17 năm. Từ một cuộc hôn nhân mang tính đối phó, mối quan hệ giữa họ dần chuyển thành tình cảm thực sự.

3. Thư Quyển Nhất Mộng

Thư Quyển Nhất Mộng từng khiến khán giả bất ngờ khi lên sóng. Trước đó, một số tình tiết trong trailer khiến bộ phim bị nghi ngờ về chất lượng, nhưng khi phát hành, nhiều chi tiết tưởng như dễ trở thành điểm yếu lại được chuyển hóa thành những mảng hài hước. Ảnh: NSX

Điểm đáng chú ý của tác phẩm nằm ở thiết lập xuyên vào thế giới trong kịch bản. Nhịp phim tương đối nhanh, câu chuyện có nhiều tình huống nối tiếp và không mất quá nhiều thời gian cho phần mở đầu. Vì vậy, bộ phim dễ tạo cảm giác muốn xem thêm sau mỗi tập.

Tác phẩm kể về Tống Tiểu Ngư, một nữ diễn viên hạng thấp vô tình xuyên vào thế giới của một kịch bản. Tại đây, cô trở thành nữ chính vốn có số phận bi thảm, bị nam chính phản diện lợi dụng rồi sát hại. Tống Tiểu Ngư tìm cách thay đổi kết cục, nhưng dù cố gắng thế nào, những diễn biến trong "kịch bản" vẫn liên tục đẩy cô về phía nam chính Nam Hành.

4. Triều Tuyết Lục

Triều Tuyết Lục kết hợp giữa cổ trang phá án và những yếu tố đấu đá trong gia tộc. Ảnh: NSX

Bộ phim tạo điểm nhấn ngay từ tập đầu khi nhanh chóng đưa khán giả vào biến cố của nữ chính, thay vì dành quá nhiều thời gian để giới thiệu bối cảnh.

Trầm Uyển gặp biến cố lớn, phải tìm cách sống sót rồi sử dụng thân phận Tần Uyển để bắt đầu một cuộc đời mới. Từ đây, câu chuyện phá án được triển khai liên tục, đồng thời mối quan hệ giữa cô và Yến Trì cũng dần phát triển.

Tần Uyển vốn là cô gái có vẻ ngoài yếu đuối nhưng sau biến cố lại bộc lộ khả năng chữa bệnh và điều tra án mạng. Cô từng bước đối đầu với những người trong Tần phủ, đồng thời cùng Yến Trì phá giải nhiều vụ án bí ẩn. Trong quá trình đó, cả hai dần phát hiện những bí mật có liên quan đến hoàng cung.

5. Hộ Tâm

Châu Dã và Hầu Minh Hạo được khán giả yêu thích trong Hộ Tâm. Ảnh: Youku

Hộ Tâm là tác phẩm tiên hiệp được chú ý trong những năm gần đây, chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim sở hữu cặp đôi chính có ngoại hình phù hợp với hình tượng nhân vật, đồng thời tạo được nhiều tương tác trong quá trình câu chuyện phát triển.

Nhịp phim ở phần đầu khá hấp dẫn, dù diễn biến về sau từng gây ra những ý kiến trái chiều về cách triển khai. Tuy nhiên, tổng thể tác phẩm vẫn có nhiều yếu tố phù hợp với khán giả yêu thích dòng tiên hiệp kết hợp tình cảm.

Phim kể về Nhạn Hồi, một cô gái tu tiên có tính cách nổi loạn và bị trục xuất khỏi sư môn. Cô vốn chỉ muốn sống một cuộc đời nhàn nhã nhưng lại vô tình bị Thiên Diệu, người được đồn là "ác long", kéo vào một hành trình nguy hiểm. Để giúp Thiên Diệu tìm lại những phần cơ thể bị phong ấn, Nhạn Hồi buộc phải đồng hành cùng anh.

Từ mối quan hệ ban đầu mang tính lợi dụng lẫn nhau, cả hai dần nảy sinh tình cảm và cùng bị cuốn vào những bí ẩn phía sau thân phận của Thiên Diệu.

6. Yên Ngữ Phú

Yên Ngữ Phú từng được xem là một tác phẩm cổ trang có cách xây dựng nhân vật khá khác biệt. Ảnh: Tencent

Bộ phim kết hợp đấu trạch, quyền mưu, phá án và tình cảm, trong đó nam nữ chính đều sở hữu khả năng quan sát và ứng biến tốt. Thay vì chỉ tập trung vào những màn đấu đá giữa các nhân vật nữ trong gia tộc, phim xây dựng mối quan hệ giữa Thu Yên và Lương Dực theo hướng hai người liên tục thử thách và tìm cách đối phó lẫn nhau. Một người bày kế, người còn lại tìm cách hóa giải, khiến mạch truyện có thêm nhiều tình huống bất ngờ.

Đáng tiếc, phần sau của phim bị nhận xét là không duy trì được sức hút như giai đoạn đầu. Dù vậy, tổng thể Yên Ngữ Phú vẫn là một lựa chọn đáng chú ý với khán giả yêu thích mô-típ nữ chính tự thay đổi số phận.

Câu chuyện xoay quanh Thu Yên, đại tiểu thư không được coi trọng trong Thu phủ. Bằng sự nỗ lực và thông minh, cô từng bước thoát khỏi cuộc sống bị giam hãm trong khuê phòng, đồng thời điều tra hàng loạt vụ án bí ẩn. Trong hành trình đó, cô gặp Lương Dực, một vị vương gia lạnh lùng và nhiều mưu tính. Từ đối đầu, hai người dần hiểu nhau rồi nảy sinh tình cảm.

7. Tàng Hải Truyện

Tàng Hải Truyện thuộc dòng cổ trang quyền mưu với nam chính là trung tâm câu chuyện. Ảnh: NSX

Bộ phim có mốc thời gian sớm hơn những tác phẩm kể trên, đồng thời tiếp tục khai thác yếu tố phiêu lưu, cơ quan và những bí ẩn xoay quanh các thế lực khác nhau.

Tiêu Chiến đảm nhận vai Tàng Hải, một nhân vật mang trong mình mối thù sâu nặng. Sau khi trở lại kinh thành, anh từng bước điều tra những bí mật liên quan đến quá khứ và đối đầu với nhiều thế lực. Những màn đấu trí cùng các tình tiết phiêu lưu là yếu tố giúp câu chuyện duy trì sự tò mò.

Nhìn chung, điểm chung của những tác phẩm trên nằm ở khả năng tạo ra động lực để khán giả tiếp tục xem tập kế tiếp. Có phim lựa chọn tiết tấu nhanh và đưa xung đột vào ngay từ đầu, có phim lại cần thời gian xây dựng nhân vật rồi mới dần tạo sức hút. Với dòng phim cổ trang, việc duy trì được câu chuyện đủ hấp dẫn qua từng tập vẫn là yếu tố quan trọng để một tác phẩm giữ chân người xem đến cuối.