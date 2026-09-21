Lan tỏa giá trị áo dài trên sàn diễn thời trang quốc tế

Áo dài Fashion Week London 2026 thu hút sự quan tâm của cộng đồng thiết kế thời trang quốc tế. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Kể chuyện bằng... áo dài

Diễn ra tại Thủ đô nước Anh từ ngày 18-20/9 vừa qua, Áo dài Fashion Week London 2026 đã đưa Áo dài Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế qua các hoạt động trình diễn thời trang, triển lãm di sản, giao lưu sáng tạo và diễu hành tại trung tâm London.

Chương trình do Hiệp hội Phụ nữ và trẻ em Việt Nam tại Vương quốc Anh (VWCA UK) tổ chức, giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp và giá trị tà áo dài trong khuôn khổ của một Fashion Week. Sự kiện tập trung giới thiệu các nhà thiết kế, bộ sưu tập, chất liệu, kỹ thuật thủ công và những tư duy sáng tạo đang tiếp tục làm mới trang phục truyền thống Việt Nam.

Sàn diễn quy tụ nhiều hoa hậu, người mẫu và khách mời đến từ Cộng hòa Séc, Ba Lan, Cộng hòa Liên bang Đức, Bulgaria, Pháp, Italia… Việc những gương mặt quốc tế lựa chọn áo dài, bước lên runway trình diễn cho thấy sức hấp dẫn của trang phục truyền thống, góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Đến với Áo dài Fashion Week London 2026, nhà thiết kế Lan Hương mang tới bộ sưu tập "Hành tinh phồn thịnh No.2", lấy cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa vùng cao Việt Nam. Các tác phẩm của nhà thiết kế Lan Hương gây ấn tượng với các kỹ thuật thủ công tỉ mỉ.

Nhà thiết kế Lan Hương chia sẻ: "Sau hơn 20 năm đồng hành cùng áo dài và đưa áo dài đến nhiều quốc gia, có thể nói, Áo dài Fashion Week London là một trong những sàn diễn quốc tế chuyên nghiệp nhất mà tôi từng tham dự. Tôi mong hoạt động này sẽ được tổ chức thường niên và trở thành sự kiện được những người yêu thời trang trên thế giới chờ đón".

Một điểm nhấn khác trong show diễn là bộ sưu tập "The La Khê Silk" khi cả khung cửi cùng các dụng cụ dệt truyền thống được đưa từ Việt Nam sang London. Từ đó, giới thiệu trực tiếp kỹ nghệ làm the của làng La Khê.

Trong khi đó, Genviet tìm cảm hứng từ gốm Chu Đậu để phát triển thiết kế trên denim. Lụa Kim kết hợp nhung the tơ tằm, sợi lanh và thổ cẩm trong Việt Vân. Anna Hoàng và Áo dài UK lại mang đến những góc nhìn được hình thành từ sự giao thoa văn hóa Á-Âu. Nhà thiết kế Lê Thanh Danh đưa hình ảnh cây tre và đời sống làng quê vào bộ sưu tập "Tre & cộng sinh".

Bà Đào Thị Hồng, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh cho biết, việc tổ chức một Fashion Week dành riêng cho áo dài ngay tại Thủ đô London thể hiện tình yêu với quê hương Việt Nam. Sự kiện được diễn ra là kết quả của sự chung tay từ rất nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

"Tôi hy vọng sự kiện sẽ tiếp tục lan tỏa nhằm đưa vẻ đẹp và những giá trị văn hóa của áo dài đến gần hơn với bạn bè quốc tế", bà Đào Thị Hồng nói thêm.

Song song với các show diễn là không gian di sản và thủ công, giới thiệu về lịch sử của áo dài cùng nghệ thuật dệt lụa, thêu và các nghề thủ công truyền thống. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng triển khai các hoạt động gặp gỡ, kết nối, thu hút sự tham gia của các nhà thiết kế, nghệ nhân, khách mời đến từ nhiều quốc gia.

Sân chơi thời trang chuyên nghiệp

Áo dài Fashion Week London 2026 đón khách tham dự đến từ hơn 10 quốc gia và được vận hành bởi gần 200 tình nguyện viên đến từ nhiều quốc gia và lĩnh vực.

Tại London, khoảng 25 chuyên gia makeup của Glow by Elena Dragomir - đội ngũ do chuyên gia trang điểm Elena Dragomir sáng lập và dẫn dắt, đồng hành cùng các người mẫu trong các show diễn. Bên cạnh đó, êkip truyền thông, nhiếp ảnh gia và các cộng sự sáng tạo cũng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Nhiều thiết kế áo dài đặc sắc được giới thiệu tại sự kiện.

Bà Hoàng Hà, Trưởng Ban tổ chức Áo dài Fashion Week London bày tỏ sự trăn trở: "Có rất nhiều sự kiện văn hóa đã diễn ra, nhưng chúng tôi tự hỏi, liệu có thể làm điều gì đó đặc biệt hơn, mới hơn, sáng tạo hơn không? Và chúng tôi đã lựa chọn tổ chức một tuần lễ thời trang về áo dài".

"Mong muốn của chúng tôi là không chỉ giới thiệu áo dài ở trong các sự kiện văn hóa, hay chỉ trong cộng đồng Việt Nam, mà hơn cả là giới thiệu rộng rãi tới cộng đồng quốc tế, đưa áo dài vào một sân chơi thời trang chuyên nghiệp", bà Hoàng Hà cho hay.

Sự đồng lòng, hỗ trợ của những người làm thời trang từ khắp nơi trên thế giới đã cho thấy sức mạnh của mạng lưới sáng tạo, nơi chuyên môn, sự tự nguyện và tình yêu dành cho văn hóa cùng hội tụ. Họ đã cùng nhau tạo nên một sân khấu trình diễn rực rỡ, với quy mô quốc tế dành riêng cho áo dài Việt Nam.

Theo đạo diễn Áo dài Fashion Week London 2026 Savita Kaye, show diễn tập trung vào văn hóa, sức sáng tạo và tài năng của người Việt. Qua đó, công chúng đến từ nhiều nền văn hóa trên thế giới có cơ hội khám phá, trải nghiệm và cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của Việt Nam.

"Tôi thực sự ấn tượng với văn hóa và thời trang được giới thiệu tại Áo dài Fashion Week London. Áo dài, thực ra, đã có một chỗ đứng nhất định tại Anh và sự kiện này cho thấy, vẫn còn rất nhiều điều thú vị để công chúng khám phá về trang phục này", khán giả Dr Avis Ellis-Charles cho hay.

Từ London, Áo dài Fashion Week London 2026 hướng tới một hành trình dài hơn. Trên hành trình ấy, áo dài không chỉ được biết đến như một biểu tượng di sản của Việt Nam, mà còn là chất liệu để các nghệ sĩ tiếp tục khám phá, sáng tạo và để áo dài mãi hiện diện trong dòng chảy thời trang đương đại.