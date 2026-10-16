Không nhận ra con trai Beckham

Theo Independent, Forty Love do Pierre-Ange Carlotti - nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng - cầm trịch, quy tụ dàn diễn viên gồm Romeo Beckham, Paul Kircher, Guillaume Canet, và Benjamin Voisin.

Trailer đầu tiên của bộ phim vừa chính thức được tung ra hôm 16/10. Đoạn trailer giới thiệu Paul Kircher trong vai Sacha Gallo, ngôi sao quần vợt đồng tính đang hướng tới chinh phục danh hiệu lớn tại Paris. Tuy nhiên, cuộc sống của anh bị đảo lộn trước sự xuất hiện của tay vợt đối thủ (do Romeo Beckham thủ vai). Đối phương khiến Sacha phát sinh những tâm tư, tình cảm chưa từng có trong đời.

Câu chuyện từ đó xoay quanh mối quan hệ vừa yêu vừa ghét giữa hai nhân vật của Paul Kircher và Romeo Beckham, từ sân tennis đến các hộp đêm. Trong một cuộc tranh tài, nhân vật của Romeo nói với đối thủ: “Ngủ thì nhớ mở mắt. Tôi sẽ tìm đến cậu”.

Ở một cảnh, kịch bản dường như nhắc lại phát ngôn từng gây sốt của tay vợt Rafael Nadal. Cụ thể vào năm 2017, khi được một phóng viên hỏi điều anh ngưỡng mộ nhất ở đối thủ Roger Federer cả trong lẫn ngoài sân đấu, Nadal từng bật cười đáp: “Tôi không muốn trông như thể mình muốn làm bạn trai của anh ấy”.

Romeo (áo đen) đóng chính trong Forty Love. Ảnh: Studiocanal.

Trong Forty Love, nhân vật của Romeo Beckham gần như lặp lại nguyên văn câu nói này khi được một phóng viên hỏi điều anh ngưỡng mộ nhất ở đối thủ Sacha. Ở một phân đoạn khác, anh nói với Sacha: “Đâu phải lỗi của tôi khi cậu đang yêu tôi chết đi được”. Thậm chí, hai nhân vật còn có cảnh hôn nồng cháy.

Bên cạnh dàn diễn viên trẻ, huyền thoại điện ảnh Pháp Catherine Deneuve cũng góp mặt trong phim. Đoạn trailer của Forty Love đang thu hút sự bàn luận. Nhiều người xem liên tưởng tác phẩm với một số phim đồng tính ăn khách khác, điển hình là Heated Rivalry, kể về mối tình bí mật giữa hai vận động viên khúc côn cầu chuyên nghiệp là đối thủ của nhau.

Luồng ý kiến khác bày tỏ bất ngờ khi con trai thứ nhà Beckham chạm ngõ điện ảnh bằng một dự án phim đam mỹ. “Romeo Beckham, hãy cho chúng tôi thấy cậu sẽ thể hiện vai diễn này như thế nào”, một khán giả bình luận. Bạn gái của Romeo - Kim Turnbull - cũng để lại các biểu tượng cảm xúc nhằm thể hiện sự ủng hộ bạn trai trên con đường diễn xuất.

Romeo Beckham sinh năm 2002, là con trai thứ hai của David Beckham và Victoria Beckham. Sinh ra trong một trong những gia đình nổi tiếng nhất làng giải trí - thể thao Anh, Romeo sớm được truyền thông chú ý từ nhỏ.

Trước khi có cú chuyển mình gây bất ngờ, Romeo từng theo đuổi bóng đá và thời trang, đồng thời làm người mẫu cho các thương hiệu như Burberry, Versace, Balenciaga và Yves Saint Laurent.