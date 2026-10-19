6 phim Hàn thích hợp xem vào ngày mưa

1. Tình Yêu Bóng Nước (Splash Splash Love)

Tình Yêu Bóng Nước có sự tham gia của Yoon Doo Joon và Kim Seul Gi, kể về Dan Bi, nữ sinh trung học bất ngờ xuyên không về thời Joseon. Tại đây, cô gặp vua Lee Do và dần nảy sinh tình cảm với anh.

Chỉ có 2 tập nhưng bộ phim vẫn tạo được dấu ấn nhờ câu chuyện hài hước, đáng yêu cùng màn kết hợp ăn ý của hai diễn viên chính. Những tình tiết liên quan đến mưa cũng góp phần tạo nên không khí đặc biệt cho câu chuyện tình yêu giữa hai thế giới.

2. Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển (Hometown Cha-Cha-Cha)

Shin Min Ah vào vai Yoon Hye Jin, nữ nha sĩ rời thành phố và chuyển đến một thị trấn nhỏ để bắt đầu lại. Tại đây, cô gặp Hong Doo Shik (Kim Seon Ho), người thường xuyên giúp đỡ cô hòa nhập với cuộc sống mới.

Bên cạnh chuyện tình của cặp đôi chính, bộ phim còn ghi dấu nhờ những câu chuyện đời thường của người dân trong thị trấn. Các phân cảnh dưới mưa giữa Hye Jin và Doo Shik mang đến cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp, rất phù hợp với không khí của một ngày mưa.

3. Cơn Mưa Tình Yêu (Love Rain)

Cơn Mưa Tình Yêu là câu chuyện tình đầu với sự tham gia của Jang Geun Suk và YoonA. Seo Joon (Jang Geun Suk) là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, còn Ha Na (YoonA) là cô gái khiến anh thay đổi. Mối tình của họ còn gắn liền với câu chuyện tình yêu của thế hệ cha mẹ.

Bộ phim mở đầu ở thập niên 1970 nên mang màu sắc hoài niệm và lãng mạn. Hình ảnh nam chính đứng dưới mưa để che chắn cho người mình yêu cũng trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ. Tác phẩm mang đến cảm giác vừa ngọt ngào vừa man mác buồn.

4. Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi (Pretty Noona Who Buys Me Food)

Son Ye Jin vào vai Yoon Jin Ah, còn Jung Hae In đảm nhận Seo Joon Hee. Hai người quen biết nhau từ nhỏ và Jin Ah cũng là bạn thân của chị gái Joon Hee. Khi trưởng thành, cả hai dần nhận ra tình cảm dành cho nhau nhưng phải đối mặt với khoảng cách tuổi tác cùng sự phản đối từ gia đình.

Bộ phim tập trung vào quá trình hai nhân vật chuyển từ tình bạn sang tình yêu, trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào lẫn tổn thương. Không khí lãng mạn, chậm rãi cùng nhiều phân cảnh đời thường khiến tác phẩm phù hợp để xem khi trời mưa.

5. Trở Lại Tuổi 18 (18 Again)

Hong Dae Young từng phải từ bỏ ước mơ trở thành vận động viên bóng rổ sau khi bạn gái mang thai khi cả hai còn học trung học. Nhiều năm sau, cuộc sống hôn nhân của anh rơi vào bế tắc. Sau một sự cố bất ngờ, Dae Young trở lại hình hài năm 18 tuổi và có cơ hội sống lại tuổi trẻ.

Bộ phim khai thác nhiều câu chuyện về gia đình, tình yêu đầu đời và những tiếc nuối khi trưởng thành. Lee Do Hyun gây chú ý với màn hóa thân thành Dae Young ở tuổi 18, mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước nhưng cũng không kém phần xúc động.

6. Cô Nàng Xinh Đẹp (She Was Pretty)

Hwang Jung Eum vào vai Kim Hye Jin, cô gái từng xinh đẹp và nổi bật khi còn nhỏ nhưng thay đổi nhiều khi trưởng thành. Cô có cơ hội làm việc tại một tạp chí và gặp lại mối tình đầu Ji Sung Joon (Park Seo Joon). Tuy nhiên, Sung Joon không nhận ra Hye Jin của hiện tại.

Những ký ức liên quan đến mưa trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện của hai nhân vật. Hành trình vượt qua hiểu lầm và những trở ngại để tìm lại nhau mang đến nhiều khoảnh khắc ấm áp. Bên cạnh đó, nhân vật nam thứ do Choi Siwon đảm nhận cũng là một điểm nhấn khiến bộ phim được yêu thích.