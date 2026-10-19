7 phim Hàn nghẹt thở dành cho những ai mê cảm giác hồi hộp

1. Nhật Ký Kẻ Tâm Thần (Psychopath Diary)

Yook Dong Sik (Yoon Shi Yoon) là chàng trai nhút nhát, thường xuyên bị chèn ép tại nơi làm việc. Sau khi chứng kiến một vụ giết người, anh gặp tai nạn và mất toàn bộ ký ức. Tình cờ nhặt được cuốn nhật ký của kẻ sát nhân, Dong Sik lầm tưởng đó là của mình và dần thay đổi tính cách, trở nên lạnh lùng, đáng sợ hơn bao giờ hết.

Tin rằng bản thân là một kẻ giết người máu lạnh, Dong Sik bắt đầu nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt khác. Sự thay đổi bất ngờ khiến anh có đủ tự tin đối đầu với những người từng bắt nạt mình, tạo nên tình huống vừa căng thẳng vừa hài hước. Tuy nhiên, ranh giới giữa con người thật và hình tượng mà anh tự xây dựng ngày càng trở nên mong manh.

2. Người Lạ Đến Từ Địa Ngục (Strangers From Hell)

Yoon Jong Woo (Im Siwan) chuyển đến Seoul lập nghiệp và thuê phòng tại khu nhà trọ cũ kỹ Eden vì ngân sách hạn hẹp. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra những người sống cùng đều có biểu hiện kỳ lạ. Đằng sau vẻ ngoài bình thường của một số cư dân là những bí mật đáng sợ, khiến Jong Woo dần đối diện với mặt tối trong chính mình.

Không gian chật hẹp, u ám cùng những hành động khó hiểu của người thuê trọ khiến Jong Woo luôn sống trong trạng thái bất an. Đặc biệt, Seo Moon Jo (Lee Dong Wook), một nha sĩ có vẻ ngoài lịch thiệp, dần bộc lộ những khía cạnh đáng sợ. Khi áp lực ngày càng lớn, tâm lý Jong Woo cũng thay đổi, khiến khán giả khó phân biệt đâu là mối nguy thực sự và đâu là hệ quả từ sự bất ổn của anh.

3. Hồi Ức (Memorist)

Sở hữu năng lực đọc ký ức, Dong Baek (Yoo Seung Ho) trở thành cảnh sát để phá án. Khi đối mặt với vụ giết người hàng loạt, anh hợp tác cùng chuyên gia phân tích tội phạm Han Sun Mi (Lee Se Young) truy tìm hung thủ. Càng tiến gần sự thật, cả hai càng phát hiện những manh mối bất ngờ, đồng thời nhận ra kẻ sát nhân có thể ở gần hơn dự đoán.

Trong quá trình điều tra, Dong Baek và Sun Mi phải kết hợp năng lực đặc biệt với khả năng suy luận để giải mã những vụ án phức tạp. Thế nhưng, việc đọc ký ức không phải lúc nào cũng mang lại câu trả lời rõ ràng. Những bí mật liên tiếp xuất hiện khiến cuộc truy tìm hung thủ trở nên nguy hiểm, đồng thời đặt ra câu hỏi về mục đích thực sự của những người nắm giữ quyền lực.

4. Khách Sạn Ma Quái (Hotel Del Luna)

IU vào vai Jang Man Wol, chủ nhân khách sạn kỳ bí chuyên phục vụ những linh hồn cần nơi lưu trú tại thế giới loài người. Gu Chan Sung (Yeo Jin Goo) trở thành quản lý khách sạn vì món nợ của cha mình. Trong quá trình làm việc, anh dần khám phá những bí mật về khách sạn và người chủ đã gắn bó với nơi này suốt nhiều năm.

Mỗi vị khách ghé thăm đều mang theo một câu chuyện dang dở, từ những tiếc nuối trong quá khứ đến mong muốn chưa thể thực hiện trước khi rời khỏi trần gian. Trong khi Chan Sung tìm cách giúp các linh hồn hoàn thành tâm nguyện, anh cũng dần hiểu hơn về những tổn thương và bí mật mà Man Wol che giấu. Phim kết hợp yếu tố siêu nhiên, hồi hộp với những câu chuyện tình cảm giàu cảm xúc.

5. Sát Thủ (Kill It)

Kim Soo Hyun (Jang Ki Yong) ban ngày là bác sĩ thú y, ban đêm là sát thủ máu lạnh. Vỏ bọc của anh bắt đầu lung lay khi nữ cảnh sát Do Hyun Jin (Nana) lần theo dấu vết trong một vụ án. Khi phát hiện quá khứ của cả hai có liên hệ phức tạp, họ cùng tìm kiếm sự thật về số phận của mình.

Những cuộc truy đuổi và màn đối đầu giữa Soo Hyun với Hyun Jin liên tục đẩy câu chuyện vào tình thế căng thẳng. Phía sau công việc nguy hiểm của nam chính là bí mật liên quan đến những đứa trẻ từng bị biến thành công cụ phục vụ các mục đích tàn nhẫn. Quá trình điều tra không chỉ hé lộ sự thật về quá khứ mà còn khiến các nhân vật phải đối diện với những lựa chọn đầy đau đớn.

6. Định Mệnh Đáng Yêu (Lovely Horribly)

Philip (Park Shi Hoo) và Eul Soon (Song Ji Hyo) sinh cùng thời điểm nhưng vận may bị hoán đổi từ nhỏ. Philip luôn gặp thuận lợi, trong khi Eul Soon liên tục đối mặt với bất hạnh. Đáng chú ý, khi một người hạnh phúc, người còn lại sẽ gặp chuyện không may. Khi cùng tham gia một dự án phim truyền hình, cả hai phải tìm cách cân bằng số phận, đồng thời giải mã những bí ẩn liên quan đến các linh hồn xuất hiện quanh Philip.

Những sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong quá trình thực hiện bộ phim khiến cuộc sống của cả hai ngày càng đảo lộn. Ranh giới giữa kịch bản và hiện thực dần trở nên khó phân biệt, trong khi những bí mật từ quá khứ bắt đầu được hé lộ. Tác phẩm kết hợp yếu tố kinh dị, hài hước và lãng mạn, đồng thời khai thác cái giá phải trả khi con người cố giành lấy vận may cho riêng mình.

7. Vương Triều Xác Sống (Kingdom)

Lấy bối cảnh thời Joseon, phim theo chân Thế tử Lee Chang (Joo Ji Hoon) điều tra dịch bệnh bí ẩn khiến người chết sống lại và tấn công người sống. Khi phát hiện dịch bệnh liên quan đến âm mưu chính trị, anh phải tìm cách bảo vệ bản thân và ngăn gia tộc Haewon Cho thâu tóm đất nước.

Trong hành trình tìm kiếm sự thật, Lee Chang phải đối mặt với những xác sống nguy hiểm, sự phản bội và các thế lực muốn chiếm đoạt ngai vàng. Khi dịch bệnh lan rộng, cuộc chiến sinh tồn càng trở nên khốc liệt, buộc các nhân vật phải đưa ra những quyết định khó khăn. Sự kết hợp giữa kinh dị và đấu đá chính trị tạo nên sức hấp dẫn riêng, khi mối đe dọa không chỉ đến từ người chết mà còn từ lòng tham của người sống.